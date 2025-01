Turista argentino e casal brasileiro morrem em acidente de carro no RS

Um argentino e outras duas pessoas morreram na manhã deste sábado (11) após dois carros se chocarem na BR-290, de acordo com informações do jornal argentino Clarín.

O que aconteceu

Gonzalo Díaz e Débora Cabrera Carro estavam no km 455 da rodovia no momento do acidente. Ele tinha 42 anos e ela, 34.

O carro dos argentinos colidiu com outro veículo na altura de Cachoeira do Sul (RS). De acordo com o jornal argentino, Díaz e o casal formado por um homem de 33 anos e uma mulher de 35 anos que seguia no outro automóvel morreram.

Débora foi resgatada no local e transferida para um hospital da região. Com 8 anos de idade, a filha do casal que seguia no veículo que colidiu com o carro dos argentinos se feriu, mas sobreviveu ao acidente.

Rodovia é muito usada por turistas argentinos para chegar a praias da região sul do Brasil. Professor universitário, Díaz era formado em educação física e trabalhou como preparador físico na parte de boxe no clube Racing.

Pista tinha boa visibilidade no momento da batida. Após o acidente, o trânsito foi parcialmente interrompido na região para realização de perícia e remoção dos veículos envolvidos.