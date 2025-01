Bets superam pornô: sites de apostas tiveram 6,7 bilhões de acessos em 2024

Um levantamento realizado pelo Aposta Legal Brasil, site criado em 2019 para informar sobre esse tipo de jogo no país, aponta que, entre janeiro e novembro de 2024, houve aumento no mercado de apostas online no Brasil.

O estudo analisou o comportamento de usuários em 100 das principais plataformas de apostas que operam no país. As informações chamam a atenção para os hábitos dos brasileiros neste setor, que agora supera em tráfego categorias populares como as de sites adultos.

O que diz a pesquisa

Os sites de apostas monitorados pelo Aposta Legal Brasil alcançaram 6,68 bilhões de acessos de janeiro a novembro de 2024. Houve crescimento ao longo do ano. O terceiro quadrimestre registrou 2,7 bilhões de visitas, superando os 2,6 bilhões do período anterior. O levantamento foi feito por meio do monitoramento do tráfego dos 100 maiores sites de apostas no Brasil.

A pesquisa mostra que sites de apostas tiveram mais acessos do que sites adultos. Em outubro, os sites de apostas tiveram 970 milhões de acessos, volume 28% superior à soma de dois dos principais sites de conteúdo adulto e cinco vezes maior do que os acessos à Wikipédia e ao ChatGPT.

Grandes sites de apostas concentram quase todos os acessos. Apenas 15 plataformas responderam por 80% do tráfego total, somando 5,33 bilhões de visitas. O Aposta Legal monitora as casas de apostas com base em informações públicas disponíveis no site da Secretaria de Prêmios e Apostas.

O perfil do apostador

Outra pesquisa, encomendada pelo Aposta Legal Brasil ao Opinion Box e realizada em abril do ano passado, identificou o perfil de apostadores. A pesquisa sobre hábitos e opinião foi feita de forma online e ouviu 2010 pessoas de 5 a 25 de abril de 2024. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais.

As classes socioeconômicas mais baixas lideram o acesso aos sites de apostas. 52% dos acessos correspondem à classe DE, seguida pela classe C (34%) e AB (14%).

Sudeste é a região que mais aposta no Brasil. A região Sudeste representou 43% dos acessos aos sites de apostas, seguida pelo Nordeste, com 26%.

A maioria dos apostadores está na faixa dos 30 anos. A faixa etária de 30 a 39 anos liderou os acessos com 26%, seguida pela faixa de 40 a 49 anos, que registrou 19%.

Infográfico Imagem: Aposta Legal Brasil/Reprodução

Hábitos dos brasileiros nas plataformas

O dispositivo favorito de quem aposta é o celular. Cerca de 93% dos acessos foram realizados via celulares. O tempo médio de permanência nos sites foi de 4 minutos e 34 segundos.

Apostas são feitas semanalmente por mais da metade dos ouvidos. 6 em cada 10 apostadores fazem apostas semanalmente, e 8 em cada 10, pelo menos uma vez ao mês.

Maioria gasta menos de R$ 50 na hora de apostar. O ticket mensal gira em torno de menos de R$ 50 para a maioria dos apostadores (45%). Apenas 2% afirmaram gastar mais de R$ 500 por mês.

Futebol é a modalidade preferida para apostas. Escolhido por 73% dos apostadores, o esporte é a modalidade mais popular. A modalidade e-sports teve 15% e basquete, 13%.

Maioria se considera responsável na hora de apostar. 72% dos apostadores se consideram muito responsáveis. 10% se consideram nada responsáveis e 18% se acham responsáveis.