Ventos mais calmos ajudam bombeiros de Los Angeles; número de mortos chega a 10

Por Jorge Garcia e Rollo Ross

LOS ANGELES (Reuters) - Uma pausa nos ventos ferozes que deram força ao anel de incêndios florestais que devastou Los Angeles esta semana ajudou o progresso no controle do fogo nesta sexta-feira, mas fortes rajadas podem retornar no fim de semana, disseram meteorologistas.

Os incêndios, que devastaram bairros de Los Angeles nos lados leste e oeste da cidade, até agora mataram dez pessoas e destruíram cerca de 10.000 construções, e espera-se que esses números aumentem.

"Parece que uma bomba atômica foi lançada nessas áreas. Não espero boas notícias e não estamos ansiosos por esses números", disse o xerife do condado de Los Angeles, Robert Luna, em uma coletiva de imprensa na quinta-feira, referindo-se a Pacific Palisades, no oeste, e Altadena, no leste.

As condições do vento na área de Los Angeles melhorarão de sexta-feira até o fim de semana para cerca de 32 km por hora com rajadas entre aproximadamente 56 e 80 km por hora, de acordo com o Serviço Nacional de Meteorologia, muito diferente de dias atrás, quando as rajadas de vento atingiam mais de 120 km por hora.

"Não há tantas rajadas de vento, o que deve ajudar os bombeiros", disse a meteorologista do NWS Allison Santorelli, acrescentando que as condições ainda eram críticas, com baixa umidade e vegetação seca.

Mesmo com a previsão de condições de vento com bandeira vermelha até a tarde desta sexta-feira, qualquer período de abrandamento permitirá um apoio aéreo crucial para os bombeiros em terra, pois as aeronaves podem lançar água e retardante de fogo nas colinas em chamas.

"Há um pouco de boas notícias, se é que pode haver", disse Santorelli.

Mais ao sul, em San Diego, os ventos aumentarão, com ventos sustentados de cerca de 60 km por hora e rajadas de até aproximadamente 110 km por hora, criando condições perigosas de incêndio no fim de semana, acrescentou.

Mais cedo nesta sexta-feira, três grandes incêndios ainda estavam queimando em Los Angeles.

O incêndio de Palisades e o incêndio de Eaton já são considerados os mais destrutivos da história de Los Angeles, consumindo mais de 13.750 hectares -- cerca de 137 km quadrados ou duas vezes e meia a área de Manhattan -- e transformando bairros inteiros em cinzas.

O incêndio de Palisades está agora 6% controlado, enquanto o incêndio de Eaton ainda está fora de controle, de acordo com o Departamento de Proteção Florestal Contra Incêndios da Califórnia.

Alguns moradores de Pacific Palisades se aventuraram a voltar às áreas onde o fogo já havia passado.

"Não consigo descrever", disse a psiquiatra Kelly Foster, de 44 anos, enquanto vasculhava com os filhos os escombros cinzentos onde antes ficava sua casa, enquanto a fumaça subia das casas vizinhas e aviões jogavam água nas proximidades. "Não tenho palavras."

Um incêndio de crescimento rápido que começou na quinta-feira perto de Calabasas, um enclave rico que abriga várias celebridades e condomínios fechados, estava 35% sob controle mais cedo nesta sexta-feira, disseram bombeiros. O chamado Kenneth Fire se expandiu para 388 hectares em questão de horas.

A mídia dos EUA disse que o Departamento de Polícia de Los Angeles estava investigando o incêndio de Kenneth como um possível caso de incêndio criminoso e havia levado um suspeito sob custódia. Uma porta-voz do Departamento de Polícia de Los Angeles confirmou que um suspeito de incêndio criminoso estava sendo detido, mas não quis comentar sobre qual incêndio estava envolvido.

Incêndios menores também estavam pressionando os recursos sobrecarregados de combate ao fogo. O incêndio Hurst estava 37% contido, enquanto o incêndio Lidia estava 75% contido.

As equipes de combate a incêndio conseguiram controlar totalmente o incêndio Sunset no topo das colinas de Hollywood na quinta-feira, depois que as chamas engolfaram uma crista com vista para a Calçada da Fama da Hollywood Boulevard na quarta-feira à noite.

Autoridades disseram que o incêndio de Eaton danificou ou destruiu de 4.000 a 5.000 construções, enquanto o incêndio de Palisades destruiu ou danificou outras 5.300 estruturas, incluindo muitas casas de estrelas de cinema e celebridades.

Em Altadena, uma comunidade racial e economicamente diversificada perto de Pasadena, muitos moradores disseram que estavam preocupados com o fato de os recursos do governo serem canalizados para áreas mais ricas e de as seguradoras poderem prejudicar as famílias menos abastadas que não tinham condições de contestar os sinistros de incêndio.

"Eles não vão lhe dar o valor da sua casa... você realmente terá que lutar por ela", disse Kay Young, de 63 anos, enquanto olhava em lágrimas os escombros fumegantes de uma casa que, segundo ela, pertencia a sua família há gerações.

As perdas catastróficas já estão pesando sobre as seguradoras, que estão se preparando para bilhões de dólares em possíveis sinistros.

A empresa privada de previsão AccuWeather estimou os danos e as perdas econômicas em 135 bilhões a 150 bilhões de dólares, pressagiando uma recuperação árdua e o aumento dos custos do seguro residencial.

As autoridades ainda estavam investigando o que provocou as chamas.