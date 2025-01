TSMC registra alta de 0,8% na receita entre dezembro e novembro

A Taiwan Semiconductor Manufacturing Corporation (TSMC) teve alta de 0,8% na receita em dezembro ante novembro, a 278,16 bilhões de novos dólares taiwaneses (US$ 8,44 bilhões), segundo relatório mensal divulgado nesta sexta-feira, 10. O resultado representa salto de 57,8% na comparação com igual período do ano anterior, acelerando em relação ao ganho anual de 34% registrado em novembro.

Às 8h20 (de Brasília), o American Depositary Receipt (ADR) da TSMC subia 1,53% no pré-mercado em Nova York.

Entre janeiro e dezembro, a TSMC teve ganho anual de 33,9% na receita, a 2,89 trilhões de novos dólares taiwaneses (US$ 87,7 bilhões).