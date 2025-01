Trump tem condenação confirmada em caso de suborno pago a atriz pornô, mas pena não será aplicada

Um tribunal de Nova York isentou nesta sexta-feira (10) o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, das sentenças de prisão e financeiras, no caso da atriz pornô Stormy Daniels. Apesar da decisão da Justiça, o magnata teve sua condenação confirmada. O veredicto da Justiça será registrado em sua ficha criminal.

"O tribunal determinou que a única sentença legal envolvendo a condenação de um réu que ocupa o cargo mais importante da Terra é a liberdade incondicional", disse o juiz do Tribunal do Distrito de Manhattan, Juan Merchan, durante a audiência que Trump assistiu por videoconferência.

O veredicto da condenação do futuro chefe de Estado reconhece sua culpa, mas ela não acarreta pena de prisão, multa ou liberdade condicional. De acordo com o juiz americano, a Constituição dos EUA protege os presidentes de processos, mas isso "não diminui a gravidade de um crime ou justifica sua prática de forma alguma".

"Apesar dessa proteção, elas não tem o poder de cancelar um veredicto popular", acrescentou. Trump considerou seu processo criminal como uma "vergonha para o sistema". O julgamento foi feito "para prejudicar minha reputação para que eu perdesse a eleição e, obviamente, isso não funcionou", disse o magnata nesta sexta, antes da audiência.

Trump, que toma posse como presidente dos Estados Unidos no dia 20 de janeiro, foi reconhecido culpado em maio do ano passado por um júri de Manhattan de 34 acusações. Entre elas, o pagamento do suborno de US$ 130 mil à atriz pornô Stormy Daniels, em troca do seu silêncio durante a campanha eleitoral de 2016. O magnata e Daniels teriam tido relações íntimas em 2006.

Primeiro criminoso na Casa Branca

A sentença é histórica. Trump se tornará o primeiro criminoso condenado a chegar à Casa Branca. Mas, apesar da condenação ser simbólica, seus advogados tentaram por todos os meios legais garantir que ele não fosse condenado e o caso arquivado. O argumento usado foi a decisão da Suprema Corte, que em julho do ano passado decretou imunidade presidencial para "atos oficiais".

A defesa de Trump argumentou que a imunidade judicial concedida a um presidente em exercício deveria ser estendida a um presidente eleito para "evitar graves injustiças e danos à instituição da Presidência e às operações do governo federal".

A revelação de uma conversa telefônica que Trump teve nos últimos dias com o juiz conservador da Suprema Corte, Samuel Alito, gerou temores sobre sua suposta influência na mais alta instância do poder Judicário nos Estados Unidos. Seis dos nove juízes da Corte são conservadores, muitos deles nomeados pelo próprio ex-presidente.

Adiamento da sentença

A sentença de Trump foi adiada várias vezes desde julho, após a decisão da Suprema Corte. Em setembro, Merchan a cancelou novamente para evitar interferência na campanha presidencial.

Após a eleição de Trump no início de novembro, outra audiência marcada para o dia 26 de novembro foi adiada, enquanto o presidente eleito e os promotores de Manhattan discutiam qual seria o procedimento na Justiça após sua reeleição. Na semana passada, Merchan agendou novamente a audiência para esta sexta-feira, 10 dias antes da posse de Trump.

Este foi o único dos quatro casos pendentes contra presidente eleito que o colocou no banco dos réus. As outras três acusações contra ele, incluindo uma suposta tentativa de cancelar resultado da eleição presidencial de 2020, que ele perdeu para Joe Biden, foram suspensas desde sua eleição.

Com informações da AFP