Trump não terá ligação com negócios da família enquanto estiver na Casa Branca, diz empresa

Por Michelle Conlin e Heather Timmons

(Reuters) - O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, deixará a gestão diária de seu portfólio multibilionário de propriedades, hotéis, resorts de golfe, mídia e licenciamento para seus filhos quando entrar na Casa Branca, disse nesta sexta-feira a Organização Trump.

Assim, será repetido um arranjo que Trump adotou em seu primeiro mandato mas que, segundo uma especialista em ética, ainda possui conflitos de interesses. Todos os investimentos, ativos e interesses econômicos do presidente eleito permanecerão em um truste gerenciado pelos filhos, informou a companhia. Trump não fará parte, nem será nomeado para quaisquer diretorias, tampouco participará das decisões do dia a dia, informou. O advogado William A. Burck, vice-presidente global da Quinn Emanuel LLP, será o conselheiro ético externo da Organização Trump. “Em sua função como consultor externo de ética, o Sr. Burck auxiliará a Organização Trump no desenvolvimento, na implementação e na manutenção de políticas, procedimentos e controles de ética interna, projetados para evitar quaisquer conflitos de interesse percebidos”, afirmou a empresa em comunicado.

“O Sr. Burck também supervisionará a revisão de transações materiais para garantir total conformidade com os padrões éticos.” A organização disse ainda que “não entrará em nenhuma nova transação ou contrato material com um governo estrangeiro, exceto para Transações de Curso Ordinário”. Também foi anunciado que o presidente eleito terá acesso limitado às informações financeiras da Organização e que doará todos os lucros patrocinados por governos estrangeiros, por meio de hotéis e negócios semelhantes, ao Tesouro dos EUA. Os investimentos do presidente eleito serão administrados de forma independente por instituições externas. Questionada sobre o novo acordo, Danielle Brian, diretora-executiva do Project on Government Oversight, afirmou: "A maior parte dele não é nova e, portanto, não é boa o suficiente".

A única nova provisão substancial, disse Brian, é a promessa de Trump de oferecer ao Serviço Secreto dos EUA e a outras agências governamentais um desconto quando eles usarem propriedades de Trump. O Serviço Secreto frequentemente ficava em propriedades de Trump enquanto fornecia segurança durante o primeiro mandato presidencial de Trump.

"Mas, a menos que o desconto seja tão significativo que não haja lucro para o governo Trump, o presidente ainda estará ganhando dinheiro exigindo que o Serviço Secreto fique em seus resorts, e isso não é ético", disse Brian.

(Reportagem de Michelle Conlin em Nova York e Arasu Kannagi Basil em Bangalore)