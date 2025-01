Três casos de febre aftosa na Alemanha, os primeiros na Europa desde 2011

A Alemanha detectou um surto de febre aftosa em búfalos de água perto de Berlim, os primeiros casos encontrados na União Europeia desde 2011, disseram as autoridades nesta sexta-feira (10).

"O foco da doença está na região de Brandemburgo, vizinha a Berlim (...). Esses são os primeiros relatos dessa doença na Alemanha desde 1988", disse o porta-voz do Ministério da Agricultura alemão, Michael Hauck.

De acordo com as autoridades regionais, a doença foi detectada em três búfalos de água. Foram estabelecidas "zonas de restrição" em torno do surto afetado, disse Hauck.

"A doença não é perigosa para os seres humanos que consomem carne e produtos lácteos, mas os seres humanos podem transmitir a doença", acrescentou.

É uma das doenças virais mais contagiosas e, portanto, pode levar a grandes prejuízos econômicos.

Em 2007, o Reino Unido abateu mais de 2.000 animais para combater a doença, de acordo com o governo britânico, e em 2011 a Bulgária teve que abater centenas de outros após uma epidemia de febre aftosa, que foi o último caso conhecido na UE, de acordo com a Organização Mundial de Saúde Animal (WOAH).

A Alemanha começou a criar búfalos de água na década de 1990, de acordo com as autoridades de Berlim. Os animais são apreciados por seu leite e carne e também são usados para controlar o crescimento da grama nos campos.

clp/smk/pt/pb/jvb/dd/aa

© Agence France-Presse