Transpetro estuda expandir operações de transbordo entre navios no Espírito Santo

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A Transpetro assinou um memorando de entendimentos com o grupo Imetame, para avaliar um potencial ingresso em projeto de infraestrutura portuária em implantação no Espírito Santo para expandir suas operações de transbordo de petróleo e derivados entre navios ("ship to ship").

A partir do acordo, a Transpetro poderá arrendar dois berços de atracação no porto multipropósito que está sendo construído pela Imetame no município capixaba de Aracruz, disse a companhia em nota nesta sexta-feira.

Subsidiária de transporte e logística da Petrobras, a Transpetro destacou que com a nova infraestrutura poderá oferecer operações "ship to ship" com navios atracados pela primeira vez no Estado.

Para o acordo, já houve avaliação técnica do empreendimento e negociação das bases comerciais. Ao longo dos próximos meses, haverá a apresentação da solução logística ao mercado, com expectativa de conclusão até o final do primeiro semestre de 2025.

"A partir da concretização do acordo com a Imetame, poderemos ampliar nosso alcance estratégico, especialmente no Sudeste, próximo às bacias de Campos e de Santos e ao Espírito Santo", disse na nota o gerente executivo de Desenvolvimento de Novos Negócios e Comercialização da Transpetro, Gustavo Rosindo.

O projeto em construção contará com dois píeres com estruturas para atracação de navios de grande porte.

Na primeira fase, a infraestrutura atenderá embarcações da classe Suezmax, com capacidade de 1 milhão de barris e profundidade de 17 metros, disse a Transpetro. Na segunda fase, o berço estará apto a receber navios VLCC (Very Large Crude Carrier), com capacidade de 2 milhões de barris e profundidade de 25 metros. O empreendimento será vizinho ao Terminal de Barra do Riacho (TABR), operado pela Transpetro.

A Transpetro destacou que é líder no mercado brasileiro de operações "ship to ship" e está entre os maiores provedores mundiais deste serviço.

(Por Marta Nogueira)