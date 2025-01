TAS examinará caso de doping de Sinner em meados de abril

O Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) vai examinar o recurso da Agência Mundial Antidoping (Wada) no caso de doping do número 1 do tênis, Jannik Sinner, entre os dias 16 e 17 de abril, anunciou o órgão nesta sexta-feira (10).

Declarado inocente por um tribunal independente solicitado pela Agência internacional de Integridade do Tênis (ITIA), depois de ter testado positivo para clostebol (anabolizante) em dois exames realizados em março de 2024, Sinner ainda pode ser punido porque a Wada apresentou um recurso no TAS em setembro pedindo uma suspensão de dois anos.

O italiano afirma que foi contaminado por um membro de sua equipe médica, que supostamente aplicou um spray de venda livre que continha clostebol em sua própria mão antes de massageá-lo.

A explicação foi aceita pela ITIA, mas não convenceu a Wada, e agência antidoping pediu a suspensão do tenista.

"Na decisão foi considerado que não havia culpa de Sinner. Nossa posição é de que o atleta continua sendo responsável por todos de seu entorno", explicou à AFP Olivier Niggli, diretor-geral da Wada, em dezembro.

"Portanto, esse é o ponto que será debatido" no TAS. "Não discutimos que pode ter sido contaminação, mas acreditamos que a aplicação das normas não corresponde à jurisprudência", acrescentou Niggli.

A ITIA foi criticada por só ter revelado meses depois os testes positivos de Sinner, como também ocorreu com a número 2 do tênis feminino, a polonesa Iga Swiatek (positivo para trimetazidina em agosto, com anúncio em novembro).

