Superávit comercial da Alemanha com os EUA atinge máxima recorde com iminência de tarifas de Trump

Por Rene Wagner

BERLIM (Reuters) - O superávit comercial da Alemanha com os Estados Unidos avança para um nível recorde pouco antes da chegada do presidente eleito dos EUA, Donald Trump, à Casa Branca, segundo uma análise dos dados do departamento de estatísticas.

Embora o escritório de estatísticas alemão tenha publicado dados comerciais para novembro na quinta-feira, cálculos da Reuters de números de 11 meses mostraram que entre janeiro e novembro o superávit comercial alemão com os EUA ultrapassou 65 bilhões de euros, bem acima do recorde anterior de 63,3 bilhões de euros relatado para o ano inteiro de 2023.

"As exportações alemãs para os EUA se desenvolveram muito bem nos últimos meses e agora estão em um nível recorde", disse Jens Suedekum, do Instituto de Economia da Concorrência de Duesseldorf (DICE).

No entanto, a tendência pode se reverter após a posse de Trump, em 20 de janeiro, já que o republicano prometeu impor tarifas de 10% sobre as importações globais, em medidas que, segundo ele, impulsionarão a produção dos EUA.

No mês passado, ele também disse que os países da União Europeia enfrentariam mais tarifas, a menos que o bloco aumentasse as importações de petróleo e gás dos EUA.

"Nenhum país europeu será tão gravemente afetado quanto a Alemanha", disse Suedekum. "Ele erguerá barreiras comerciais e pedirá aos conglomerados industriais alemães, como os fabricantes de automóveis, que transfiram sua produção para os EUA."

Cálculos da Reuters mostraram que, nos primeiros 11 meses deste ano, as exportações alemãs para os Estados Unidos aumentaram 2,3%, para 149,9 bilhões de euros, em comparação com o mesmo período de 2023, consolidando a posição dos EUA como o principal comprador de produtos alemães.

"Isso também é resultado do boom econômico nos EUA e da ofensiva direcionada do governo Biden para restabelecer a produção industrial moderna nos EUA", disse Suedekum.