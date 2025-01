Sucessor de Trudeau à frente do Partido Liberal do Canadá será eleito em 9 de março

O Partido Liberal do Canadá elegerá seu novo líder em substituição ao primeiro-ministro Justin Trudeau no dia 9 de março, antes das eleições legislativas previstas para, no mais tardar, outubro.

"Após um processo rigoroso, seguro e nacional, o Partido Liberal do Canadá elegerá um novo líder no dia 9 de março e estará pronto para lutar e vencer as eleições de 2025", anunciou Sachit Mehra, presidente do Partido Liberal canadense, na noite de quinta-feira (9).

Trudeau anunciou na segunda-feira sua renúncia como primeiro-ministro e líder do Partido Liberal, após enfrentar semanas de pressão para deixar o governo e preocupado com pesquisas muito desfavoráveis para as próximas eleições.

Ele afirmou então que continuaria como primeiro-ministro e líder dos liberais até que o partido escolhesse seu sucessor.

O Conselho Nacional do partido se reuniu na quinta-feira à noite para definir as regras iniciais para a próxima corrida pela liderança da formação.

Nesse sentido, Mehra afirmou que é o momento de "envolver todos em um debate construtivo" sobre o futuro do partido e as perspectivas para as eleições.

