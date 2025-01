Stellantis alcança meta de reduzir estoques nos EUA em 100 mil veículos

Por Nora Eckert e Kalea Hall

DETROIT (Reuters) - A Stellantis atingiu sua meta de reduzir seus estoques nos Estados Unidos em mais de 100 mil veículos no final do ano passado, disse nesta sexta-feira o chefe da montadora na América do Norte, no Salão do Automóvel de Detroit.

Antonio Filosa, que lidera as operações norte-americanas da montadora desde outubro do ano passado, detalhou os esforços para reverter o declínio dos negócios regionais após a saída abrupta do ex-presidente-executivo Carlos Tavares.

Filosa afirmou que a empresa tem feito "progresso muito grande" em direção à redução dos estoques excessivos nas concessionárias, oferecendo grandes descontos aos consumidores. "Isso nos custou muito, mas era necessário", acrescentou.

Em setembro, a Stellantis estabeleceu publicamente a meta de acumular um estoque nas concessionárias de no máximo 330 mil veículos até o final do ano.

Tavares renunciou em 1º de dezembro, quase 18 meses antes do término de seu contrato, em meio à crescente preocupação de fornecedores, revendedores de automóveis, acionistas e do conselho da montadora sobre sua estratégia na América do Norte.

Até que o conselho defina um novo presidente-executivo, um comitê executivo interino, liderado pelo presidente do conselho, John Elkann, está administrando a montadora, que tem 14 marcas, incluindo Jeep e Ram nos EUA e Fiat e Peugeot na Europa.

Filosa é visto como um dos favoritos para se tornar o próximo presidente-executivo da companhia.

A estratégia agressiva de preços de Tavares contribuiu para o aumento dos estoques e para a queda das vendas na América do Norte, tradicionalmente a maior fonte de lucros da montadora.

Filosa disse que o próximo presidente-executivo terá de ser ágil para enfrentar uma série de desafios, incluindo a demanda incerta por veículos elétricos, além de desafios tecnológicos.

A Stellantis e outras montadoras dos EUA poderão enfrentar contratempos se o presidente eleito norte-americano, Donald Trump, cumprir sua promessa de impor tarifas de 25% sobre importações do México e do Canadá. A montadora produz alguns de seus populares automóveis Jeep e Ram no México e os importa para os EUA.