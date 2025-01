Novo ministro busca nomes da equipe de João Campos para comunicação de Lula

Do UOL, em São Paulo

O novo ministro da Secretaria de Comunicação Social (Secom) do governo Lula, Sidônio Palmeira, procurou nomes da equipe do prefeito de Recife, João Campos (PSB), para integrar a pasta.

O que aconteceu

A comunicação de João Campos é considerada um caso de sucesso no marketing político, principalmente nas redes sociais. Reeleito no primeiro turno das eleições de 2024 com 78% dos votos, o prefeito tem quase 3 milhões de seguidores no Instagram e grande engajamento nas postagens.

Os nomes ainda não foram confirmados, e Sidônio deve bater o martelo no começo da semana que vem. Rafael Marroquim, chefe de gabinete da comunicação da Prefeitura do Recife, foi sondado pelo futuro ministro. Por enquanto, ele não ocupará nenhum cargo no governo, mas topou ajudar informalmente.

Sidônio e João Campos tiveram uma conversa no fim de 2024. O marqueteiro procurou o prefeito para discutir as estratégias de comunicação que foram bem sucedidas na cidade.

Os dois também tiveram contato em 2022. Sidônio foi o marqueteiro da campanha eleitoral vitoriosa de Lula, e João foi conselheiro.

O novo ministro ainda não assumiu o cargo, mas recebeu carta branca do presidente para fazer trocas na pasta. Na quinta-feira (9) ele anunciou a saída do secretário de Imprensa do presidente Lula, José Chrispiniano, que será substituído por Laércio Portela, então secretário de Comunicação Institucional.

Sidônio vai substituir Paulo Pimenta, alvo de críticas de membros do governo e do próprio presidente Lula. A avaliação é de que a comunicação falhou e que as ações da gestão não estão chegando à população.