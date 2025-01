Show do bilhão: BBB 25 já tem 21 marcas confirmadas

A 25ª edição do Big Brother Brasil, da Globo, começa na próxima segunda-feira (13) e terá um recorde no seu faturamento comercial, que deve alcançar R$ 1,5 bilhão.

Até o momento, o programa possui 21 marcas confirmadas na edição deste ano. São 14 patrocinadores oficiais, divididos nas cotas 'Big', 'Camarote' e 'Brother', além dos patrocinadores dos Top 5 e cotas de segmentos e de dinâmicas do reality.

O valor das cotas principais é R$ 124 milhões (cota 'Big', a mais cara), R$ 95 milhões ('Camarote') e R$ 24,5 milhões ('Brother', a mais barata). As participações das marcas nos Top 5 custam cerca de R$ 47 milhões. Nas dinâmicas e nas de segmentos, os valores variam entre R$ 11 milhões e R$ 45 milhões.

Veja a lista completa das marcas que já garantiram presença no programa deste ano:

Patrocinadores

Mercado Livre

Stone

Betnacional

Rexona

Amstel

Downy

Seara

McDonald's

Ademicon

CIF (marca de limpeza da Unilever)

Sazón

Electrolux

Kwai

Chevrolet

Top 5

Pantene

iFood

Combos e dinâmicas

MRV

Nestlé

Dove

Delícia

Claro

'Guerra de narrativas'

No ano passado, mais de 30 marcas estiveram como patrocinadoras ou apoiaram ações específicas no programa. A expectativa é que esse número cresça em 2025 — em 2023, por exemplo, foram 40 as marcas presentes.

Mas, como tanta empresas, com chamar a atenção do público? Os consumidores conseguem lembrar das marcas que estão no programa?

Em 2024, das 31 empresas que fizeram ações comerciais na casa, a Seara levou o título de mais mencionada nas redes sociais, segundo um levantamento da plataforma Stilingue. A marca teve mais de 355 mil menções, à frente de Chevrolet (316 mil) e iFood (178 mil).

Em entrevista ao programa Mídia e Marketing no mês passado, Tannia Fukuda Bruno, diretora de marketing da Seara, falou um pouco sobre o sucesso da parceria - assista aqui à entrevista completa.

Estamos no BBB desde 2019. Embora seja ao vivo e espontâneo, o jeito de se dar bem nesse patrocínio é se planejar bem, com regras de governança e já sabendo o que devemos (ou não devemos) fazer. Com exceção da política, o BBB é o assunto mais falado no Brasil. Gostando ou não de Big Brother, você vai ser impactado de alguma forma pelo programa.

Tannia Fukuda Bruno, da Seara

A Nestlé, que está no programa desde 2023, já prepara uma ação especial para a semana que vem, quando o reality estreia. Para Ionah Kochen, vice-presidente de marketing e comunicação corporativa da multinacional, estar presente no programa é uma oportunidade 'que faz parte do calendário nacional'.

O Big Brother é mais do que reality show: é um fenômeno cultural, que conecta milhões de brasileiros. A gente quer estar nesse mundo, quer promover conversas e experiências que são possibilitadas pelo Big Brother.

Ionah Kochen, da Nestlé

A entrevista completa com a executiva da Nestlé você lê na segunda-feira (13), em Mídia e Marketing, do UOL.