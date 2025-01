Rodízio de veículos em SP retorna na próxima semana; veja como funcionará

O rodízio municipal para veículos leves em São Paulo voltará a ser válido nos horários de pico da manhã (7h às 10h) e da tarde (17h às 20h), de segunda a sexta-feira, a partir da próxima semana. Ele estava suspenso para carros desde 23 de dezembro.

Não poderão circular, nos horários estabelecidos, veículos automotores, inclusive caminhões, com os seguintes finais de placas:

Segundas-feiras: dígitos finais 1 e 2;

Terças-feiras: dígitos finais 3 e 4;

Quartas-feiras: dígitos finais 5 e 6;

Quintas-feiras: dígitos finais 7 e 8;

Sextas-feiras: dígitos finais 9 e 0.

O motorista flagrado circulando nas áreas de restrição é multado em R$ 130,16 e recebe quatro pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

