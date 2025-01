'Posse secreta' de vereador bolsonarista foragido é suspensa em Ceres (GO)

A Câmara Municipal de Ceres (GO) determinou nesta quinta-feira (9) a suspensão da posse do vereador Osvaldo José Seabra Júnior (PL), após pedido do Ministério Público de Goiás.

O que aconteceu

Conhecido como Osvaldo Cabal, vereador é alvo de mandado de prisão expedido na Operação Ephedra, deflagrada em dezembro, segundo o MP. A ação mirou organização criminosa especializada na produção, distribuição e comercialização de comprimidos de anfetaminas, popularmente conhecidos como "rebite".

Decisão apontou irregularidades no ato de posse. O MP cita o desrespeito do rito definido no regimento da câmara, a falta de publicidade do ato e o registro em livro oficial de declaração formal, seguida do pronunciamento do presidente da Casa. A recomendação foi expedida pelo promotor de Justiça Pedro Furtado Schmitt Corrêa.

O presidente da Câmara, Glicério de Moraes Mendes Júnior, determinou que todos os vereadores e funcionários da Casa sejam notificados sobre a ordem de prisão. "Para providenciarem o fiel e imediato cumprimento da ordem judicial caso Osvaldo compareça à sede do Poder Legislativo local", justificou ele.

A posse ocorreu no dia 1º de janeiro de 2025. O evento ocorreu na sala da Secretaria da Câmara, após o encerramento da sessão solene que empossou os demais dez vereadores eleitos. Em diligência realizada no dia 7 de janeiro, o promotor de Justiça constatou as irregularidades.

Presidente da Câmara determinou a notificação ao investigado para manifestação em cinco dias úteis. Caso não haja manifestação, a suspensão cautelar se tornará definitiva. A decisão também prevê a instauração de processo administrativo, caso ele retome suas atividades, por descumprimento dos preceitos legais exigidos para o exercício da vereança.

O UOL tenta localizar a defesa do vereador para prestar esclarecimentos. O espaço segue aberto para manifestação.