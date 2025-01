Petrobras pode retomar fábricas de fertilizantes e contratar Unigel para operar, dizem fontes

Por Marta Nogueira e Fabio Teixeira

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A Petrobras poderá fechar um acordo para retomar a gestão de suas fábricas de fertilizantes nitrogenados no Nordeste, que estão atualmente arrendadas para a Unigel, e contratar a parceira para realizar operação e manutenção das unidades por cinco anos, afirmaram duas fontes com conhecimento das negociações.

O potencial acordo, segundo essas pessoas, foi proposto em um relatório final elaborado por um grupo de trabalho (GT) da Petrobras que visa buscar uma solução para o reinício da operação das unidades na Bahia e Sergipe, paralisadas desde 2023.

A Unigel já concordou com a proposta do GT e agora falta apenas a aprovação da diretoria executiva da Petrobras, segundo uma das fontes. A expectativa, segundo essa pessoa, é que a diretoria avalie a proposta em breve e que as operações sejam retomadas ainda no primeiro semestre.

"As fábricas, elas provavelmente serão retomadas pela Petrobras e a operação e manutenção serão executadas pela Unigel. Tudo indica que se confirme dessa maneira", disse essa fonte, na condição de anonimato, uma vez que o relatório é sigiloso.

Os investimentos da Petrobras no segmento de fertilizantes nitrogenados são controversos, uma vez que o produto importado chega ao Brasil a custos muito competitivos. Mas o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, desde início, manifestou a intenção de a estatal retomar investimentos no setor, uma vez que o Brasil, uma potência agrícola, é dependente de importações, importando grande parte de suas necessidades.

"Teremos trabalhadores da Petrobras fazendo a gestão das fábricas e trabalhadores do grupo Unigel na operação e manutenção delas", explicou uma das fontes.

Essa fonte ressaltou que a proposta levou em consideração que a Petrobras atualmente não tem trabalhadores próprios em número suficiente para colocar as duas fábricas em operação. Cada uma das unidades deverá somar cerca de 1.000 empregados, incluindo próprios e terceirizados, disse a pessoa.

A fonte ressaltou ainda que as discussões estão sendo acompanhadas pelo Tribunal de Contas da União (TCU).

A segunda fonte ressaltou que estão todos "com muita pressa" para fechar esse acordo e confirmou que é provável que o acerto saia ainda no primeiro semestre.

Procurada, a Petrobras não respondeu imediatamente a pedidos de comentários. Já a Unigel disse que não iria comentar.

A Petrobras havia arrendado as fábricas para Unigel em 2019, por 10 anos, mas elas estão paralisadas desde 2023, sob a alegação de que os altos preços do gás natural no Brasil inviabilizavam a operação de forma lucrativa.

Nesta semana, a Federação Única dos Petroleiros (FUP) afirmou em nota à imprensa que a retomada da produção de fertilizantes das fábricas ocorreria ainda neste ano.

Em dezembro de 2023, as duas empresas chegaram a assinar um "Contrato de Tolling" no qual a Petrobras forneceria gás natural em troca de fertilizantes, permitindo à Unigel reiniciar a produção sem se preocupar com o preço do gás. O acordo, entretanto, terminou em junho de 2024, sem ter efeito, depois que o TCU disse que poderia causar uma perda de 487 milhões de reais para a Petrobras.