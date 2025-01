AtlasIntel: Lula tem recorde de desaprovação, mas lidera cenários para 2026

Pesquisa AtlasIntel divulgada hoje (10) aponta que a desaprovação do governo Lula (PT) chegou a 49,8%, a maior do atual mandato. O presidente, no entanto, lidera as intenções de voto para 2026 nos cenários testados pelo instituto.

O que aconteceu

Desaprovação de Lula sobe 2,5 pontos e bate recorde, segundo a AtlasIntel. Ela foi de 47,3% no último levantamento, em novembro, para 49,8%. O aumento ficou acima da margem de erro, que é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Apesar disso, Lula lidera as intenções de voto para 2026. A AtlasIntel testou dois cenários de primeiro turno e cinco de segundo turno para as eleições presidenciais, contra adversários variados, e o petista aparece à frente em todos. O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) está inelegível.

AtlasIntel fez 2.873 entrevistas pela internet, de 26 a 31 de dezembro de 2024. A pesquisa tem grau de confiança de 95% e foi contratada pela Bloomberg.

Aprovação de Lula

Desaprova: 49,8% (era 47,3% em novembro)

Aprova: 47,8% (era 47,3%)

Não sabe: 2,4% (era 5,6%)

Avaliação do governo

Ruim/péssimo: 44,6% (era 43,1%)

Ótimo/bom: 40,8% (era 43,1%)

Regular: 13,3% (era 13,3%)

Não sabe: 1,3%