'Não temos mais nada': moradores perdem bens afetivos em incêndios nos EUA

Milhares de pessoas que deixaram suas casas para fugir dos incêndios que atingem a Califórnia precisaram deixar para trás objetos de valor sentimental e lugares afetivos. Bombeiros ajudam os locais a recuperarem parte dessas lembranças.

O que aconteceu

Álbuns de fotos e relógio. Em Pacific Palisades, uma das áreas mais afetadas pelo fogo, os bombeiros conseguiram recuperar objetos de uma família que morava na região. Entre eles estão duas dúzias de álbuns de fotos, um relógio de pêndulo e outras antiguidades.

Mínimo de conforto. Segundo a NBC Los Angeles, os profissionais disseram esperar que os itens recuperados proporcionassem algum conforto aos moradores em meio à provável perda das casas.

Bichos de pelúcia. Na mesma região, o morador Darrin Hurwitz embalou alguns itens significativos da família antes de deixar sua casa: algumas heranças de família, como peças de arte e os bichinhos de pelúcia favoritos de suas duas filhas, segundo a NBC.

Itens religiosos. Na comunidade de Topanga, o rabino Mendy Piekarski conseguiu salvar alguns itens sagrados da religião. Ele e a esposa colocaram os rolos sagrados da Torá no carro antes de sair, embrulhando os maços em talit —uma vestimenta com franjas usada como xale de oração.

Nós os estimamos muito e eles são muito valiosos, então nos certificamos de levá-los para um local seguro fora de Topanga. Gostaríamos de levar outros objetos sagrados, como livros de oração, embora não tivéssemos tempo suficiente. Era sobre levar as coisas mais importantes: nossa família e os rolos da Torá.

Mendy Piekarski, a NBC Los Angeles

Passaporte e carteira de motorista. A brasileira Bruna Gonçalves, que mora na Califórnia como au pair, conseguiu salvar apenas os seus documentos. "Tivemos 10 minutos para nos arrumarmos: foi o tempo de pegar o cachorro e uma troca de roupa para as crianças. Só peguei meu passaporte e carteira de motorista", afirmou a BBC.

Toda a nossa rua queimou. A escola das crianças queimou. A nossa casa também. Não temos mais nada; mais absolutamente nada. Eu não sei o que vai ser da gente agora. Não sei nem se essa família vai ter condições de me manter por aqui.

Bruna Gonçalves, a BBC

Gary Hall Jr (à esquerda) conquistou dez medalhas em três edições de Jogos Olímpicos Imagem: Daniel Burehulak/Getty

Medalhas olímpicas ficaram em casa. O ex-nadador Gary Hall Jr. acredita que perdeu suas dez medalhas olímpicas no incêndio. Ele foi um dos moradores de Pacific Palisades que teve que abandonar seus imóveis por conta do risco causado pelo fogo.

Você podia ver as casas sumindo uma por uma enquanto [o fogo] descia a colina até onde eu estava. Brasas quentes choviam sobre mim quando pulei para dentro do carro. Vai ser difícil voltar ao local, vasculhar as cinzas, tentar encontrar as coisas que podem ter sobrevivido ao fogo. Sem expectativas quanto a isso.

Hall Jr. ao canal americano 12news

Ex-nadador salvou cachorro e medicamento. Hall Jr. conseguiu salvar o cachorro, sua insulina, uma pintura do seu avô e um item religioso dado a ele pela filha, segundo o britânico Daily Mail. As dez medalhas foram conquistadas pelo atleta nos Jogos Olímpicos de Atlanta (1996), Sidney (2000) e Atenas (2004) —cinco são de ouro.

Lugar carregava lembranças. A advogada Rachel Darvish, também moradora de Pacific Palisades, viu a casa do vizinho totalmente destruída. "Nós íamos lá para usar a piscina deles. Tenho as melhores lembranças daqui", afirmou a Sky News.

Gnomo de jardim e placa. O casal Geoffrey Axelrod e Nicole viu a casa em que moravam destroçada. "Ensinei minha filha a andar de bicicleta nesta rua, a nadar na piscina. É tão triste", afirmaram a Sky News. Eles conseguiram recuperar estatuetas de tartaruga, um gnomo de jardim e uma placa com o nome da casa.

Homem se recusou a deixar casa. Uma das vítimas dos incêndios é Victor Shaw, 66, que vivia em Monterosa. "A casa tinha muito significado para ele", afirmou o vizinho Willie Jackson ao The New York Times. Shaw morava no imóvel desde a década de 70.

"As chamas consumiram todos os nossos sonhos". "Perdemos praticamente tudo", disse William Gonzales em frente à sua casa, reduzida a cinzas, na localidade de Altadena, ao norte de Los Angeles.

Kalen Astoor, 36, moradora de Altadena, lutava hoje para entender os destroços na vizinhança de sua mãe, 76. Embora sua casa continuasse de pé, ela não conseguia parar de pensar no cenário de devastação deixado pelo incêndio: "É uma visão de morte e destruição."

* Com AFP