Para Lula e Macron, 'liberdade de expressão não significa liberdade de espalhar mentiras'

Os presidentes do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e da França, Emmanuel Macron, estão de acordo em que "liberdade de expressão" não deve ser confundida com disseminação de 'fake news' e discursos de ódio, segundo um comunicado divulgado pelo Palácio do Planalto nesta sexta-feira (10).

Após uma conversa por telefone de quase 30 minutos, na qual os dois presidentes abordaram as mudanças nas políticas de verificação digital da empresa Meta, eles "concordaram que liberdade de expressão não significa liberdade de espalhar mentiras, preconceitos e ofensas", detalhou a nota.

