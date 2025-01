Países da União Europeia ampliam sanções contra a Venezuela

(Reuters) - Os estados-membros da União Europeia ampliaram nesta sexta-feira suas sanções contra a Venezuela, para incluir 15 membros adicionais do Conselho Eleitoral Nacional da Venezuela, do judiciário e das forças de segurança do país da América do Sul.

Um total de 69 indivíduos na Venezuela agora são alvo de sanções, incluindo congelamento de ativos e proibição de viajar para a UE.

O presidente Nicolás Maduro e seu governo sempre rejeitaram as sanções dos Estados Unidos e de outros países, dizendo que são medidas ilegítimas que equivalem a uma "guerra econômica" destinada a prejudicar a Venezuela.

Maduro e seus aliados comemoraram o que dizem ser a resiliência do país apesar das medidas, embora historicamente tenham atribuído algumas dificuldades econômicas e a escassez às sanções.

(Reportagem de Bart Meijer)