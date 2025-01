Make, cosméticos, bijus: organizador multiuso com 2 andares está por R$ 30

Sabe a bagunça na bancada ao juntar bijuterias, maquiagens, perfumes e cosméticos? O Guia de Compras UOL encontrou um 'achadinho' que pode te salvar: o organizador de acrílico com duas prateleiras, que está com desconto de 40%, custando R$ 30 na Shopee.

O produto é multiuso, ideal para guardar itens em qualquer cômodo da casa, desde o banheiro até o quarto, segundo o fabricante. Descubra mais características desse produto e o que diz quem o comprou:

O que diz o fabricante sobre o organizador?

Organizador de acrílico PVC;

Com dois andares;

Recomendado para guardar bijuterias, maquiagens, cosméticos, entre outros produtos;

Pode ser usado no banheiro, quarto, escritório e outras bancadas;

Disponível na cor dourada e cinza.

O que diz quem comprou?

Este organizador tem mais de mil avaliações, com nota média de 4,9 estrelas (máximo de cinco). Os principais pontos positivos destacados pelos consumidores foram a qualidade do produto, fácil montagem e tamanho.

Excelente prateleira de dois andares. Recomendo. Chegou super rápido. Vale a pena. Lara Guedes

O organizador é bem simples de montar e tem o tamanho ideal pra organizar itens na pia do banheiro. Poderia vir com instruções de montagem. Avaliação anônima na Amazon

Veio muito bem embalado, chegou bem antes do prazo e excelente. De fácil montagem, é só encaixar as peças. E tem um tamanho excelente. Suzana Brandão

[...] Eu gostei muito. A prateleira é ótima e fácil de montar. Design lindo e cabe muita coisa ela fica bem firme se montar certinho. Recomendo. Tais Senna

Muito bom, cabe bastante coisa e fica tudo arrumado e bonito. Fácil de montar. Tanuzia

Pontos de atenção

Alguns consumidores apontaram dificuldades na montagem do produto, incluindo problemas no encaixe das peças e defeitos em um dos parafusos. Confira os comentários avaliativos:

Mais ou menos satisfeita com a compra. Foi horrível para montar, alguns pinos não queriam ficar encaixados, então tive que colocar cola. Fran Vieira

Não veio manual de instruções. O meu organizador veio com o acrílico um lado empenado, portanto o encaixe não ficou justinho. Peso de cremes em cima apenas aqueles pequenos, como os faciais, pois o organizador não suporta peso. É frágil. Paty

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.