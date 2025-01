O que são os navios quebra-gelo que estão atrás de disputa na Groenlândia

Na última semana, Mike Waltz, aliado do presidente eleito Donald Trump e futuro conselheiro de segurança nacional dos Estados Unidos, disse em entrevista à Fox News que a Rússia e a China estão cercando o Ártico de "navios quebra-gelo" em busca de recursos naturais, o que pode ser uma ameaça à segurança nacional dos Estados Unidos. Entenda o que são esses navios e seu papel no Ártico.

Navios são feitos para extrair recursos no Ártico

Embarcações são construídas para navegar em águas cobertas por gelo. Eles são modificados com um casco reforçado e uma ponta capaz de rachar o gelo. Atualmente, a maioria deles é usado hoje para escoltar navios sem capacidade de romper o gelo. No caso de um deles ficar preso, é o quebra-gelo que o libertará.

Ártico é rico em recursos e relativamente pouco explorado. A região possui cerca de 22% do depósito mundial de petróleo e gás, além de grandes depósitos de minerais como fosfato, bauxita, diamantes, minério de ferro e ouro.

Groenlândia, desejada por Donald Trump, tem reservas abundantes de metais de terras raras. Geralmente difíceis de serem encontrados naturalmente, eles são usados em celulares, baterias, computadores, veículos elétricos e outros aparelhos. A ilha possui apenas duas minas, mas condições ideais para mineração — o que chamou a atenção e investimentos da China e dos Estados Unidos. Em 2019, o país assinou um termo de cooperação para aumentar investimentos no setor dentro da ilha.

Trata-se de minerais essenciais. Trata-se de recursos naturais. À medida que as calotas polares se retraem, os chineses estão agora construindo quebra-gelos e avançando para lá também. Portanto, trata-se de petróleo e gás. É a nossa segurança nacional. Mike Waltz, futuro conselheiro de segurança nacional dos Estados Unidos

Navios quebra-gelo permitem exploração de recursos no Círculo Polar Ártico. Estados Unidos e Rússia, com o apoio da China, investem em exploração de petróleo, gás e minerais no Ártico há anos. Nas últimas décadas, a Rússia tem se saído melhor, e 80% do gás e 60% do petróleo do país são extraídos na região.

Estados Unidos têm frota de navios quebra-gelo 20 vezes menor que russos. Os americanos possuem apenas dois navios aptos a navegar no Ártico, enquanto a Rússia possui 41 embarcações.

Rússia é dona de única frota nuclear de navios quebra-gelo. As empresas estatais de mineração russas possuem oito navios movidos a energia nuclear, e mais dois estão sendo construídos.

O que aconteceu

Donald Trump em cerimônia na Flórida Imagem: Carlos Barria - 14.nov.24/Reuters

Trump sinalizou que pretende tomar o controle da Groenlândia e que cogita usar as Forças Armadas para isso. Em uma coletiva de imprensa que durou mais de uma hora, o presidente eleito dos EUA afirmou que "não poderia garantir nada" sobre o uso de coerção econômica e militar para ter controle sobre a ilha e também sobre o Canal do Panamá. "Posso dizer o seguinte: precisamos deles para a segurança econômica", completou.

Presidente eleito considera tarifas contra a Dinamarca caso não haja acordo. Pouco antes dos comentários de Trump, seu filho Don Jr. chegou à Groenlândia para uma visita particular.

Dinamarca disse que "Groenlândia não está à venda". "Não acho que seja um bom caminho lutar uns contra os outros com meios financeiros quando somos aliados e parceiros próximos", disse a primeira-ministra da Dinamarca, Mette Frederiksen, na noite desta terça-feira, em resposta aos comentários de Trump.

Primeiro-ministro da ilha negou venda do território e considera referendo de independência da Dinamarca. Múte Egede disse, há duas semanas, que "não devemos perder nossa longa luta pela liberdade". Em seu primeiro discurso de 2025, líder afirmou que "o próximo passo para a Groenlândia" é a independência e pediu para que os cidadãos considerem a ideia.