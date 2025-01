Minério de ferro tem perda semanal devido à demanda fraca, mas estímulo da China limita queda

Por Michele Pek

CINGAPURA (Reuters) - Os contratos futuros do minério de ferro subiram nesta sexta-feira, ajudados pelo aumento dos estímulos econômicos na China, principal mercado consumidor do minério, mas encerraram a semana em baixa devido à demanda sazonalmente mais fraca.

O contrato de maio do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China fechou as negociações do dia com alta de 0,4%, a 753,5 iuanes (102,76 dólares) a tonelada, mas registrou queda de 1,95% na semana.

O minério de ferro de referência para fevereiro na Bolsa de Cingapura ficou estável (-0,01%), a 97,05 dólares a tonelada, com queda de 1,17% até o momento nesta semana.

O consumo de aço registra desaceleração sazonal, o que diminui o apetite por matérias-primas, incluindo o minério de ferro, disseram os analistas da consultoria chinesa Galaxy Futures.

A taxa média de utilização da capacidade de 247 produtores de alto-forno caiu pela oitava semana consecutiva, chegando a 84,24%, segundo dados da consultoria chinesa Mysteel.

Embora uma redução na oferta de aço seja esperada para este mês, já que mais siderúrgicas iniciaram manutenção de equipamentos, é improvável que isso seja suficiente para contrabalançar a redução da demanda, disse a Mysteel em nota separada, citando um relatório da Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma da China (NDRC).

No início desta semana, Pequim expandiu um esquema de troca de bens de consumo, em esforço para reanimar o lento consumo das famílias.

O crescimento econômico da China foi estimado em 4,9% para 2024 e deverá ser de 4,8% este ano, parcialmente compensado pela expansão moderada do consumo e pela fraqueza persistente do setor imobiliário.

(Reportagem de Michele Pek)