Michelle Bolsonaro cita Maduro e chama Lula de 'apaixonado pelas ditaduras'

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro disse nesta sexta-feira (10) que o presidente Lula é "apaixonado pelas ditaduras", ao falar sobre a posse de Nicolás Maduro como presidente da Venezuela pela terceira vez.

O que aconteceu

Michelle criticou fato de o governo Lula ter enviado a embaixadora do Brasil em Caracas para a posse de Maduro. "Lula, o 'amante da democracia', vive dando provas que está apaixonado mesmo é pelas ditaduras", escreveu a ex-primeira-dama em seu perfil no Instagram.

Declaração de Michelle ironizou discurso de Lula sobre ser "amante da democracia". "Não sou nem marido, eu sou amante, porque, na maioria das vezes, os amantes são mais apaixonados pela amante do que pelas mulheres. Eu sou um amante da democracia e conheço o valor dela", disse o presidente durante fala no evento em memória dos atos golpistas de 8 de janeiro, na quarta-feira (10).

Michelle ainda cobrou posição de Lula sobre prisão da líder oposicionista María Corina Machado, nesta quinta (9). "Esperando o amante Lula se manifestar contra a tentativa covarde de prender/sequestrar uma mulher que se opõe à ditadura do companheiro Maduro", escreveu a ex-primeira-dama.

Maduro tomou posse nesta sexta, sob questionamento de lisura das eleições e denúncias de aumento da repressão a opositores. Na véspera da cerimônia, María Corina afirmou ter sido detida pelo regime e liberada após participar de um ato da oposição. Aliados de Maduro acusaram a líder da oposição de ter forjado o conteúdo.

O governo brasileiro tem sido cobrado por entidades de direitos humanos a se posicionar contra a repressão do regime de Maduro. Em uma carta enviada à gestão Lula, as entidades ARTIGO 19 Brasil e América do Sul, Associação Brazil Office, Conectas Direitos Humanos, Federação Nacional dos Jornalistas (FENAJ), Human Rights Watch, Repórteres Sem Fronteiras (RSF), Transparência Eleitoral Brasil, destacaram "profunda preocupação" com o desaparecimento de Carlos Correa, diretor executivo da organização Espacio Público.

Também está desaparecido Enrique Márquez. Ele é conhecido como líder de uma oposição mais moderada a Maduro na Venezuela e disputou as últimas eleições, das quais o ditador foi declarado eleito, apesar de indícios de fraude. Márquez teria sido levado por homens encapuzados na rua na madrugada de quarta.