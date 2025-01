México vai encontrar uma maneira de evitar as tarifas dos EUA, diz ministro

Por Kylie Madry

CIDADE DO MÉXICO (Reuters) - O México vai encontrar uma solução para evitar a aplicação de tarifas dos Estados Unidos, disse o ministro da Economia, Marcelo Ebrard, nesta sexta-feira, após as ameaças do presidente eleito dos EUA, Donald Trump.

O bilionário republicano prometeu tarifas abrangentes sobre o México se o país não reprimir a chegada aos EUA de migrantes na fronteira compartilhada e a entrada de drogas, especialmente o fentanil sintético.

Ebrard, falando em uma conferência, comparou as atuais tensões comerciais com as negociações anteriores durante a primeira presidência de Trump.

Anteriormente, Ebrard atuou como ministro das Relações Exteriores do México e esteve envolvido em negociações depois que os EUA, o México e o Canadá atualizaram um acordo comercial trilateral.

"Em 2019, eles nos disseram: 'Se vocês não implementarem políticas de imigração abrangentes, vamos impor tarifas a vocês'", disse Ebrard, referindo-se à exigência dos EUA de que o México aceitasse migrantes retornados dos EUA mesmo que fossem de outros países.

"Dissemos: 'Nunca aceitaremos isso' (...) e, no final, não houve tarifas ou tratados", disse Ebrard.

No entanto, o México acabou aceitando migrantes retornados de alguns países como Cuba, Haiti, Nicarágua e Venezuela.

A equipe de transição de Trump está procurando lançar novamente um programa semelhante quando ele assumir o cargo, disseram fontes à Reuters, embora o México tenha dito que está procurando chegar a um acordo para evitar tais medidas.

Ebrard aludiu às ameaças tarifárias de Trump como sendo vazias, uma vez que elas teriam um forte impacto na economia dos EUA.

"Não é possível ter uma inflação baixa e um crescimento econômico sustentado nos EUA se, ao mesmo tempo, você estiver implementando fortes políticas protecionistas contra o México e a China", disse ele. "Essa é uma vantagem fundamental para o México."