Sakamoto: Zuckerberg acordou cúpula de Lula para perigo das redes

Após anunciar mudanças em diretrizes, o bilionário Mark Zuckerberg, CEO da Meta, empresa controladora de redes sociais como Facebook, Instagram e WhatsApp, acordou a cúpula do governo Lula (PT) para o perigo das plataformas, opinou o colunista Leonardo Sakamoto no UOL News, do Canal UOL, nesta sexta-feira (10).

Eu acho ótimo que vários setores do governo federal tenham resolvido se mexer. Faltava a articulação política do governo, o empenho. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL.

Na última terça, a Meta anunciou que irá acabar com o sistema de checagem de fatos feita por terceiros e substituir por um sistema de notas da comunidade, como já acontece no X, do bilionário Elon Musk, aliado político do presidente eleito Donald Trump. Após o anúncio, tanto Lula quanto o secretário de Políticas Digitais do governo, João Brant, criticaram a decisão da empresa.

Na verdade, [todo este assunto] estava mais nas costas da Secretaria de Segurança Digital de País da Presidência da República, e de algum outro, um ou dois órgãos espalhados pelo governo. A gente viu na própria tentativa de aprovação do projeto de lei que trata da regulação das plataformas. Lembra que era chamado de PL das fake news?

E o que aconteceu é que a gente viu esse processo passar, esse projeto passar pelo Senado Federal, depois na Câmara dos Deputados ele foi bombardeado pelo bolsonarismo, pelo fundamentalismo religioso e pelo lobby das próprias big techs batendo perna, tendo o Congresso Nacional publicando e mandando de uma forma absurda para todos os usuários das plataformas, informações muitas vezes distorcidas e mentirosas sobre o projeto e na verdade faltou, naquele momento faltou apoio político, do governo federal. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Sakamoto refere-se ao Projeto de Lei 2630/2020, conhecido como "PL das Fake News", apresentado há cerca de quatro anos no Senado em um esforço para lidar com a avalanche de desinformação online. Ele voltou a ser discutido em janeiro de 2023, depois que apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) invadiram as sedes dos Três Poderes em Brasília, supostamente incentivados por desinformações nas redes sociais e que não aceitavam a vitória do presidente Lula.

Gabrilli sobre veto a pensão de vítimas do zika: 'Um tapa na cara'

A senadora Mara Gabrilli (PSD-SP) criticou o movimento do governo Lula, que vetou o seu projeto de lei que previa pensão a crianças com microcefalia e outras condições associadas ao zika vírus, durante entrevista ao UOL News.

A gente está falando de uma negligência do Estado brasileiro. Cadê a assistência a essas mães? A gente sabe que é um tapa na cara dessas mães. Senadora Mara Gabrilli

O texto previa um pagamento de R$ 50 mil às famílias e pensão vitalícia às crianças seguindo o teto do INSS, atualmente em R$ 8.092,54. Segundo estimativas, 1.589 famílias seriam beneficiadas. O projeto foi criado pela senadora cerca de dez anos atrás, quando ainda exercia o seu mandato como deputada federal.

Tales: 'Está na hora do Brasil reconhecer ditadura na Venezuela'

No UOL News, Tales Faria também disse que o Brasil é obrigado a ter um certo nível de convivência com a Venezuela, assim como a Colômbia e o México.

O fato de você estar na fronteira te obriga a ter que manter algum nível de relacionamento, diferentemente do Chile, que está lá na ponta da América do Sul. E do Uruguai também, que está lá embaixo, na ponta da América do Sul.

O Brasil, a Colômbia e até o México, que está mais próximo da Venezuela, são obrigados a ter algum nível de convivência, mas, certamente, eu acho que está na hora de [o Brasil] deixar bem claro que não só não reconhece a eleição do Maduro, como o que está havendo lá é uma ditadura.

Tales Faria, colunista do UOL

Tales: PT se desarticulou no RJ

No UOL News, Tales Faria disse ainda que as atitudes de Washington Quaquá (PT), prefeito de Maricá (RJ) e vice-presidente nacional do partido, revelam como a sigla se desorganizou no Rio de Janeiro.

Quaquá divulgou nas redes sociais uma foto com a esposa e os filhos de Domingos Brazão, apontado pelas investigações como mandante do assassinato da vereadora carioca Marielle Franco, em 2018. Anielle Franco, ministra da Igualdade Racial, disse que acionará a Comissão de Ética dentro do PT contra o prefeito de Maricá.

O que ele está fazendo precisa de uma reação enérgica do partido. Não dá para o Quaquá continuar tendo essas posturas, que não são só polêmicas, mas contrárias ao pensamento humanista, ao governo e à hierarquia do partido que o elegeu. Está tudo errado.

Acredito que o PT precisa ter uma postura muito firme desta vez. Não sei se [haverá] uma expulsão, mas ele acabará saindo porque não há ambiente dentro do PT para o Quaquá.

O PT está com muito problema no Rio de Janeiro. Desde que a direção nacional entrou no estado e obrigou o PT local a desistir de candidatura própria lá, há muito tempo, a sigla se desarticulou no Rio e passou a se entregar a essas figuras muito estranhas, em desacordo com tudo que o partido vinha defendendo na sua história.

Tales Faria, colunista do UOL

