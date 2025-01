Mais de 400 pessoas estão desabrigadas após temporais em Peruíbe (SP)

Do UOL, em São Paulo

Os temporais que atingem Peruíbe, no litoral de São Paulo, desde quarta-feira (8), deixaram mais de 400 moradores desabrigados e fizeram a prefeitura e decretar situação de emergência na cidade.

O que aconteceu

Nesta sexta-feira (10), 137 famílias, totalizando 442 pessoas, estão fora de suas casas. As vítimas estão sendo acolhidas em três abrigos montados no município, são eles: EMEF Professora Delcélia Joselita Machado Bezerra, EMEF Professora Maria Amélia Ribas Campilongo e EMEF Professor Fernando Nepomuceno Filho.

Até a quinta-feira (9), eram 300 desabrigados. De acordo com a Defesa Civil do Estado de São Paulo, Peruíbe registrou, em apenas 24 horas, 263 mm de água e superou o volume esperado para todo o mês de janeiro - que era de 236 mm.

A prefeitura declarou estado de emergência nesta quinta-feira (9) devido à situação. A direção explica que o decreto facilitará a adoção de medidas que combatam os efeitos das fortes chuvas e restaurem a normalidade na cidade.

Dos 14 bairros da cidade, nove foram afetados pelas inundações. Os mais prejudicados são Caraminguava, Ribamar, Caraguava e Jardim das Flores. Apesar disso, a prefeitura afirmou nesta sexta que, em alguns deles, a água já começou a escoar lentamente e foi possível zerar os pedidos de resgates.

A Defesa Civil estadual informou que enviou quatro caminhões com ajuda humanitária. Segundo o órgão, 300 cestas básicas e 1.400 kits de limpeza, de higiene e de dormitório foram recebidos pelos desabrigados, além de caixas com roupas.

Executivo pede doação de itens de higiene pessoal, roupas e ração de cachorro. As doações são recebidas no Fundo Social de Solidariedade, no centro de Peruíbe, das 8h às 17h.

Litoral de SP afetado

Além de Peruíbe, Itariri, Ubatuba e Itanhaém foram as outras cidades com maior concentração de chuvas na quarta (8). Elas tiveram, respectivamente, 214 milímetros; 134 milímetros e 102 milímetros.

Em Ubatuba, dois rios transbordaram. Segundo a Defesa Civil municipal, pontos de alagamento foram causados pelo extravasamento dos rios Angelin e Ubatumirim. Árvores caíram nos bairros de Perequê-Açu, no centro, em Camburi e em Ubatumirim. Não há registro de feridos ou desabrigados até o momento.

Deslizamento de terra bloqueou rodovia. O km 82 da rodovia Mogi-Bertioga, em Bertioga, ficou totalmente fechado por causa de queda de entulhos e árvore. Ele foi parcialmente liberado às 2h30, no sentido Norte, e nesta manhã funcionava em esquema de pare-siga.