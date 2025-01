Maduro toma posse para 3º mandato como presidente da Venezuela após eleição contestada

CARACAS (Reuters) - O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, cujos quase 12 anos no poder foram marcadas por uma profunda crise econômica e social, tomou posse para um terceiro mandato na Presidência do país nesta sexta-feira, permanecendo no cargo apesar de seis meses de disputa sobre as contestadas eleições presidenciais de julho do ano passado e de pedidos internacionais para que ele se afastasse.

(Reportagem de Vivian Sequera, Mayela Armas e Deisy Buitrago)