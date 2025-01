Lula doa para o Corinthians e reforça: 'Governo não vai taxar Pix'

Do UOL, em São Paulo

O presidente Lula (PT) publicou nesta sexta (10) um vídeo nas redes sociais em que anuncia que fez uma doação para ajudar o Corinthians a quitar as dívidas, e reforça que o governo não vai taxar "de forma nenhuma" o Pix.

O que aconteceu

Lula disse ter feito doação de R$ 1.013 ao time do coração. A torcida organizada Gaviões da Fiel organiza uma vaquinha desde o fim do ano passado para quitar a dívida com a Caixa para a construção da Neo Química Arena.

Presidente aproveitou a ocasião para destacar que o governo não taxou e nem vai taxar o Pix. "Tem uma quantidade enorme de mentiras, desde ontem, em todas as redes sociais, dizendo que o governo vai taxar o Pix. E eu quero provar que é mentira", diz ele na gravação, usando um agasalho do Corinthians.

O governo não vai taxar o Pix. O que nós podemos fazer é fiscalizar para evitar lavagem de dinheiro. E como eu acredito no Pix e acredito no governo, porque nós não vamos taxar de forma nenhuma, quem falar que o governo vai taxar está mentindo.

Lula

Circulam nas redes sociais informações falsas, dizendo que o governo vai taxar usuários do Pix. Isso não é verdade: em 1º de janeiro, passou a valer uma norma que as operadoras de cartões e plataformas de pagamento devem reportar transferências acima de R$ 5 mil para pessoas físicas. A medida é para coibir a sonegação de impostos.

Não haverá nenhuma taxa para o usuário, a notificação é apenas para o monitoramento da Receita Federal. Segundo o governo, não será identificado para quem foi enviado determinado valor. No fim de cada mês, a instituição reúne o montante do cliente e, se passar do valor estabelecido, repassa a informação para a Receita, sem identificar quem recebeu cada transferência.