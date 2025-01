JPMorgan determina retorno a escritórios 5 dias por semana a partir de março

Por Nupur Anand e Isla Binnie

(Reuters) - O JPMorgan Chase ordenou o retorno de seus funcionários que cumprem horários de trabalho híbrido que retornem aos escritórios do banco cinco dias por semana a partir de março, de acordo com um memorando interno visto pela Reuters nesta sexta-feira.

Mais da metade dos funcionários do banco norte-americano já trabalha nos escritórios da companhia em tempo integral, de acordo com o memorando do comitê operacional do banco. O JPMorgan tem mais de 316 mil empregados no mundo.

"Agora é o momento certo para solidificar nossa abordagem de tempo integral no escritório", escreveram executivos do banco. "Acreditamos que essa é a melhor maneira de administrar a empresa."

Um porta-voz do JPMorgan não comentou o assunto.

(Por Arasu Kannagi Basil)