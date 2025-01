Israel bombardeia usina de energia e dois portos no Iêmen controlado pelos houthis

Por Clauda Tanios e Tala Ramadan

DUBAI (Reuters) - Aviões de guerra israelenses bombardearam uma estação de energia e dois portos no Iêmen controlado pelos houthis nesta sexta-feira, em retaliação aos ataques de drones e mísseis dos houthis contra Israel, e a mídia pró-houthis disse que pelo menos uma pessoa foi morta e nove ficaram feridas.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse que a milícia houthi, apoiada pelo Irã, estava "pagando e continuará pagando um preço alto por sua agressão contra nós".

Uma série de ataques aéreos teve como alvo o porto de Ras Issa, no Mar Vermelho, e outros seis visaram o principal porto de Hodeidah, disse a Al Masirah TV, o principal canal de notícias administrado pelos houthis, enquanto o distrito de Harf Sufyan, na província de Amran, também foi alvo de ataques aéreos.

Um funcionário do porto de Ras Issa foi morto e seis outras pessoas ficaram feridas, informou o canal.

Mais cedo, a empresa de segurança britânica Ambrey disse que os ataques aéreos ao porto de Ras Issa tiveram como alvo instalações de armazenamento de petróleo nas proximidades dos atracadouros, embora nenhum navio mercante tenha sido danificado.

O fornecimento de derivados de petróleo está estável, disse o porta-voz do governo houthi, Hashem Sharaf Eddine, após o ataque.

Treze ataques aéreos também tiveram como alvo a estação central de energia de Hezyaz, na capital do Iêmen, Sanaa, informou a Al Masirah TV. A emissora disse que três cidadãos ficaram feridos, incluindo um funcionário da Hezyaz, e que várias moradias foram danificadas.

Um comunicado militar israelense confirmou os alvos, dizendo que a estação de energia servia como uma "fonte central de energia para o regime terrorista houthi em suas atividades militares". Acrescentou que os alvos atingidos eram exemplos da "exploração da infraestrutura civil pelos houthis".

Nas últimas 48 horas, os houthis dispararam três drones contra Tel Aviv, e mais drones e mísseis contra o porta-aviões americano Harry S. Truman, no Mar Vermelho, disse o porta-voz militar houthi Yahya Saree.

Os houthis tem tido como alvo Israel, centenas de quilômetros ao norte, bem como a navegação internacional em águas próximas ao Iêmen desde novembro de 2023, em apoio aos militantes palestinos em guerra com Israel em Gaza.

Israel e as forças britânicas e norte-americanas na região têm respondido com ataques aéreos nas áreas do Iêmen controladas pelos houthis.

Netanyahu disse no mês passado que Israel estava apenas no início de sua campanha contra os houthis.

