IPVA 2025 vai começar: veja datas, vencimento e como pagar em SP e RJ

A próxima semana marca o término dos prazos de pagamento para o IPVA 2025 em São Paulo. De acordo com a Secretaria da Fazenda e Planejamento do governo do estado, os valores ficaram em média 0,57% mais barato para os proprietários de veículos registrados no estado, com base em estimativa dos preços praticados no varejo, realizada pela Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas).

No Rio de Janeiro, o período para o pagamento começa na semana seguinte, indo de 21 de janeiro a 03 de fevereiro.

O UOL Carros traz abaixo tudo o que você precisa saber para pagar o imposto nos dois estados. Confira!

Alíquotas do IPVA 2025

As alíquotas do imposto para veículos particulares novos e usados em São Paulo permanecem as mesmas: 4% para carros de passeio; 2% para motocicletas e similares, caminhonetes cabine simples, micro-ônibus, ônibus e maquinário pesado; além de 1,5% para caminhões. Já a alíquota para os veículos de locadoras, registrados no estado, foi mantida 1%.

No Rio, é cobrado 4% para automóveis de passeio e camionetas, 3% para utilitários, 2% para motocicletas, ciclomotores, triciclos, quadriciclos e motonetas, ônibus, micro-ônibus e veículos movidos exclusivamente a etanol, e 1% para veículos movidos por gás natural e híbridos plenos. Para veículos de locadoras, a alíquota é de 0,5%.

Calendário IPVA 2025

Em São Paulo:

+ Placa final 1: 13/01(cota única com desconto de 3% ou 1ª parcela), 13/02 (cota única sem desconto ou 2ª parcela), 13/3, 13/4 e 13/5 (demais parcelas)

+ Placa final 2: 14/01(cota única com desconto de 3% ou 1ª parcela), 14/02 (cota única sem desconto ou 2ª parcela), 14/03, 14/04 e 14/05 (demais parcelas)

+ Placa final 3: 15/01(cota única com desconto de 3% ou 1ª parcela), 15/02 (cota única sem desconto ou 2ª parcela), 15/03, 15/04 e 15/05 (demais parcelas)

+ Placa final 4: 16/01(cota única com desconto de 3% ou 1ª parcela), 16/02 (cota única sem desconto ou 2ª parcela), 16/03, 16/04 e 16/05 (demais parcelas)

+ Placa final 5: 17/01(cota única com desconto de 3% ou 1ª parcela), 17/02 (cota única sem desconto ou 2ª parcela), 17/03, 17/04 e 17/05 (demais parcelas)

+ Placa final 6: 20/01(cota única com desconto de 3% ou 1ª parcela), 20/02 (cota única sem desconto ou 2ª parcela), 20/03, 20/04 e 20/05 (demais parcelas)

+ Placa final 7: 21/01(cota única com desconto de 3% ou 1ª parcela), 21/02 (cota única sem desconto ou 2ª parcela), 21/03, 21/04 e 21/05 (demais parcelas)

+ Placa final 8: 22/01(cota única com desconto de 3% ou 1ª parcela), 22/02 (cota única sem desconto ou 2ª parcela), 22/03, 22/04 e 22/05 (demais parcelas)

+ Placa final 9: 23/01(cota única com desconto de 3% ou 1ª parcela), 23/02 (cota única sem desconto ou 2ª parcela), 23/03, 23/04 e 23/05 (demais parcelas)

+ Placa final 0: : 24/01(cota única com desconto de 3% ou 1ª parcela), 24/02 (cota única sem desconto ou 2ª parcela), 24/03, 24/04 e 24/05 (demais parcelas)

No Rio de Janeiro:

+ Placa final 0: 21/01(cota única ou 1ª parcela), 20/02 e 24/03 (demais parcelas)

+ Placa final 1: 22/01(cota única ou 1ª parcela), 21/02 e 26/03 (demais parcelas)

+ Placa final 2: 23/01(cota única ou 1ª parcela), 24/02 e 27/03 (demais parcelas)

+ Placa final 3: 24/01(cota única com desconto de 3% ou 1ª parcela), 25/02 e 28/03 (demais parcelas)

+ Placa final 4: 27/01(cota única com desconto de 3% ou 1ª parcela), 26/02 e 31/03 (demais parcelas)

+ Placa final 5: 28/01(cota única com desconto de 3% ou 1ª parcela), 27/02 e 01/04 (demais parcelas)

+ Placa final 6: 29/01(cota única com desconto de 3% ou 1ª parcela), 06/03 e 07/04 (demais parcelas)

+ Placa final 7: 30/01(cota única com desconto de 3% ou 1ª parcela), 11/03 e 11/04 (demais parcelas)

+ Placa final 8: 31/01(cota única com desconto de 3% ou 1ª parcela), 12/03 e 14/04 (demais parcelas)

+ Placa final 9: 03/02 (cota única com desconto de 3% ou 1ª parcela), 13/03 e 15/04 (demais parcelas)

Como pagar o IPVA 2025

Para pagar o imposto, basta se dirigir a uma agência bancária credenciada, com o número do Renavam, e pagar a guia nos terminais de autoatendimento, pela internet, via débito agendado ou por meio de outros canais oferecidos pelo banco.

Outra opção de pagamento é via PIX. Para isso, o interessado deve acessar a página do IPVA no portal da Sefaz do seu estado, informar os dados do veículo e gerar um QR code, que servirá para o pagamento e tem validade de 15 minutos.

Também dá para fazer o pagamento em casas lotéricas e com cartão de crédito, nas empresas credenciadas à Secretaria da Fazenda e Planejamento.

Além do IPVA, também é possível antecipar o pagamento do licenciamento anual. Para isso, os proprietários deverão quitar todos os débitos que recaiam sobre o veículo, incluindo o IPVA, a taxa de licenciamento e, se for o caso, multas de trânsito.

O que acontece se eu atrasar pagamento do IPVA?

Em São Paulo, quem não recolher o imposto é penalizado multa de 0,33% por dia de atraso e juros de mora com base na taxa Selic. Após 60 dias, o percentual da multa é fixado em 20%.

Mantida a inadimplência, a multa sobe 40% sobre o valor do imposto, além da inclusão do nome do proprietário no Cadin Estadual, impedindo-o de aproveitar eventual crédito da Nota Fiscal Paulista. Além disso, o devedor pode ser cobrado mediante protesto pela Procuradoria-Geral do Estado.

Após o prazo para licenciamento, para o qual é necessário o pagamento do IPVA, quem estiver inadimplente não poderá efetuar o pagamento. Como consequência, o veículo pode ser apreendido, com multa e sete pontos na CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

Para onde vai o dinheiro do IPVA?

Do total, descontadas as destinações constitucionais, o valor é repartido 50% para os municípios de registro dos veículos e os outros 50% são destinados ao Estado. Os recursos são investidos pelo governo estadual em obras de infraestrutura e melhoria na prestação de serviços públicos, como saúde e educação.

