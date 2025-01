Índices da China e de Hong Kong fecham semana em baixa com espera por estímulos

XANGAI (Reuters) - Os índices acionários da China e de Hong Kong fecharam a semana em baixa, uma vez que os investidores demonstraram cautela em realizar apostas no mercado, enquanto aguardam o anúncio de novas medidas de estímulo econômico por Pequim.

O índice CSI300 recuou 1,25% e o índice SSEC, em Xangai, perdeu 1,33% na sexta-feira. O índice Hang Seng, de Hong Kong, caiu 0,92%.

Nsta semana, o CSI300 recuou 1,1%, enquanto o Hang Seng caiu 3,5%.

"A principal questão em 2025 é o nível de estímulo que as autoridades fornecerão. Isso dependerá em grande parte do impacto das tarifas, já que as autoridades farão apenas o suficiente para atingir a meta de crescimento do PIB", disseram analistas da Macquarie, em uma nota.

"Poucos investidores acham que este é um mercado em alta, já que os lucros corporativos continuam fracos em meio à fraca demanda doméstica. A opinião predominante é que a liquidez ficará mais frouxa em 2025, mas o crescimento nominal permanecerá lento."

O setor imobiliário e as ações relacionadas à inteligência artificial lideraram as perdas no mercado onshore, com queda de 2,1% e 2,6%, respectivamente.

O banco central da China disse nesta sexta-feira que suspendeu as compras de títulos públicos, provocando um salto nos rendimentos e estimulando especulações de que a medida tem como objetivo defender o iuan.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei recuou 1,05%, a 39.190 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG caiu 0,92%, a 19.064 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC perdeu 1,33%, a 3.168 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, retrocedeu 1,25%, a 3.732 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve desvalorização de 0,24%, a 2.515 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou baixa de 0,30%, a 23.011 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES desvalorizou-se 1,58%, a 3.801 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 recuou 0,42%, a 8.294 pontos.

(Por redação de Xangai)