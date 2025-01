Incêndios em Los Angeles destroem milhares de casas e número de mortos sobe para 10

Por Jorge Garcia e Rollo Ross

LOS ANGELES (Reuters) - Os incêndios que atingem Los Angeles já mataram pelo menos 10 pessoas e devoraram cerca de 10.000 estruturas, com cinco incêndios queimando em uma terceira noite na quinta-feira, à medida que os ventos secos do deserto que alimentam as chamas ganharam força novamente.

O incêndio de Palisades, entre Santa Monica e Malibu, no flanco oeste da cidade, e o incêndio de Eaton, no leste, perto de Pasadena, já são considerados os mais destrutivos da história de Los Angeles, consumindo mais de 13.750 hectares transformando bairros inteiros em cinzas.

O número de mortos em decorrência das chamas subiu para 10, informou o médico legista do condado de Los Angeles em uma atualização na noite de quinta-feira, sem fornecer identidades ou outros detalhes.

O xerife do condado de Los Angeles, Robert Luna, disse em uma coletiva de imprensa anterior que esperava que o número aumentasse.

"Parece que uma bomba atômica foi lançada nessas áreas. Não espero boas notícias e não estamos ansiosos por esses números", disse Luna.

A empresa privada de previsão meteorológica AccuWeather estimou os danos e as perdas econômicas em entre 135 bilhões de dólares a 150 bilhões de dólares, o que deve levar a uma recuperação árdua e ao aumento dos custos de seguro dos proprietários de imóveis.

A Southern California Edison disse na quinta-feira que recebeu avisos das companhias de seguro para preservar as evidências relacionadas ao Eaton Fire, mas disse que nenhuma agência de bombeiros apontou a conexão da empresa de serviços públicos com o incêndio.

"Já estamos olhando para o futuro para reconstruir agressivamente a cidade de Los Angeles", disse a prefeita Karen Bass, democrata, que enfrentou críticas do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, e de outros republicanos sobre a forma como lidou com o desastre.

O atual presidente dos EUA, Joe Biden, que declarou um grande desastre na terça-feira, prometeu na quinta-feira que o governo federal reembolsaria 100% da recuperação nos próximos 180 dias para pagar pela remoção de escombros e materiais perigosos, abrigos temporários e salários dos socorristas.

"Eu disse ao governador e às autoridades locais que não poupassem despesas para fazer o que for necessário e conter esses incêndios", disse Biden após se reunir com conselheiros graduados na Casa Branca.

Ao todo, cinco incêndios florestais queimaram no Condado de Los Angeles, com o maior incêndio de Palisades apenas 6% contido e o incêndio de Eaton 0% contido. Os céus estavam repletos de aeronaves lançando retardante e água sobre as colinas em chamas.