Review: Huawei GT 5 é smartwatch estiloso e com bom custo-benefício

O Huawei Watch GT 5 é um relógio inteligente que combina tecnologia e estilo. Com a caixa redonda, ele se diferencia de um Apple Watch, por exemplo, e ganha um visual de relógio de grife, só que por um preço bem mais acessível.

Desde o lançamento, em setembro de 2024, tenho usado um modelo na cor Azul Oceano e pude testar as diversas funções do smartwatch, que tem muita coisa legal para quem busca uma vida mais saudável. A seguir trago o que mais me chamou a atenção.

O que gostei

Diversas opções para exercício físico. O aparelho tem vários modos de treinos e exercícios, como caminhada, corrida, trilha, ciclismo e natação (suporta até 40 metros de profundidade, segundo o fabricante). Durante o exercício, o relógio mede os sinais vitais do usuário e outras informações, como tempo, velocidade, calorias gastas, ritmo, passos e até condições do clima, do terreno e a rota percorrida, se for uma atividade ao ar livre.

Ajuda a ter vida mais saudável. É possível configurar metas diárias de passos e de queima de calorias, e o relógio avisa quando você está perto ou longe de alcançá-las. Também é possível informar seu consumo de calorias durante o dia para que o smartwatch faça o cálculo para saber se você gastou mais ou menos do que consumiu. Ainda dá para informar seu peso e acompanhar o progresso ao longo do tempo.

Monitoramento mais preciso. A Huawei diz que aprimorou os sensores que monitoram o sono, batimento cardíaco, oxigenação do sangue e temperatura da pele. Além disso, o relógio ganhou o novo sistema TruSense, que promete medições mais precisas. Durante os testes, o monitoramento dessas informações me pareceu bem fiel, principalmente o do sono, mostrando todas as vezes em que levantei da cama durante a noite porque meu filho de nove meses estava chorando.

Pandinha na tela do Huawei Watch GT 5 mostra como está humor do usuário Imagem: Afonso Ferreira/UOL

Bem-estar emocional. Com o sistema TruSense, a Huawei também diz ter aprimorado seu assistente de bem-estar emocional, que, segundo a empresa, está mais preciso. O software do relógio processa os dados coletados pelos sensores e informa como está o humor do usuário. São três níveis: agradável, neutro e desagradável.

Uma novidade é que dá para deixar uma tela com um urso panda que reage diferente conforme o nível de humor. Por exemplo, quando o humor do usuário está "agradável", o pandinha aparece relaxado, mas quando muda para "desagradável", o bichinho fica com uma carinha mais preocupada.

Atende ligações. Equipado com microfone e alto-falante, é possível atender a ligações e falar pelo relógio, caso esteja longe do celular.

Bateria. A fabricante promete duração da bateria por até 14 dias, mas, na prática, usando o tempo todo e deixando no automático todas as medições, tenho recarregado o aparelho, mais ou menos, a cada sete dias.

Huawei Watch GT 5 tem diversas opções de exercícios e monitoramente da saúde Imagem: Afonso Ferreira/UOL

Funciona com Android e iOS. Como qualquer smartwatch, esse também precisa estar pareado com um celular para usar o aplicativo. Diferente de outros, o Huawei GT 5 não tem limitações em relação ao sistema operacional e funciona bem tanto com Android quanto com o iOS.

Design elegante. O modelo que venho utilizando tem a caixa em aço inoxidável e pulseira emborrachada na cor azul com detalhes em nylon. Há outras opções de cores e até com pulseira de metal. Para quem tem pulso mais fino, há a opção com caixa menor, de 41 mm, que tem as mesmas funcionalidades e recursos da versão maior.

Pontos de atenção

Dificuldade para instalar o app. No caso de quem usa Android, o aplicativo Huawei Health não está disponível na Play Store, então é preciso baixar o AppGallery da Huawei e só então baixar o app do smartwatch. Também tive que desabilitar algumas opções de segurança para conseguir instalar os aplicativos. Quem tem iPhone consegue baixar o Huawei Health direto na App Store e não precisa fazer todo esse processo.

Não tem NFC. A ausência mais gritante, para mim, é da tecnologia NFC, que permite que o aparelho faça pagamentos por meio de aproximação. Por outro lado, isso poderia encarecer o relógio.

Para quem vale a pena

O Huawei Watch GT 5 tem um bom custo-benefício e é consideravelmente mais barato que o Apple Watch e o Galaxy Watch, e com a vantagem de manter todas as funcionalidades tanto em aparelhos Android quanto iOS. Relógios da Apple e da Samsung costumam guardar algumas funções apenas para quem usa celulares da mesma marca.

Indico esse smartwatch para quem pratica exercícios regulares ou quer levar uma vida mais saudável. Os diversos recursos do aparelho podem ajudar na mudança de hábitos e a acompanhar o progresso na busca por mais qualidade de vida.

