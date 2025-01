Fogo na Califórnia: México enviará bombeiros; mortes sobem a 11

O número de mortos nos incêndios florestais na região de Los Angeles subiu para 11, segundo o jornal britânico The Guardian. Cinco mortes foram registradas no incêndio em Palisades, e outras seis no de Eaton. Autoridades temem que o número aumente, já que equipes continuam a buscar vítimas em áreas atingidas. O governo do México anunciou que enviará reforços para a região.

O que aconteceu

Segundo o CalFire, o incêndio de Palisades é o terceiro e, o de Eaton, o quarto mais destrutivo da história da Califórnia. O incêndio de Pacific Palisades, que atingiu 21.317 hectares, deixou cinco mortos e destruiu mais de 5.000 estruturas, enquanto o de Eaton, com 13.690 hectares, matou seis pessoas e devastou outras 5.000 estruturas.

A presidente do México, Claudia Sheinbaum informou que o país enviará uma equipe de bombeiros e do exército para auxiliar no combate aos incêndios florestais. Ela destacou a solidariedade do país e ressaltou a presença de mexicanos na região. A decisão foi informada em coletiva nesta manhã, de acordo com a imprensa mexicana. Segundo Sheinbaum, o chanceler Juan Ramón de la Fuente conversou com o presidente Joe Biden e o governador da Califórnia, Gavin Newson, e as equipes aguardavam os trâmites burocráticos.

A chefe dos bombeiros de Los Angeles, Kristin Crowley, criticou as autoridades municipais pela falta de abastecimento de água durante o combate ao incêndio em Palisades. Em entrevista à Fox 11, Crowley afirmou que, na quarta-feira (8), os hidrantes ficaram sem água, dificultando o trabalho dos bombeiros.

Segundo Janisse Quiñones, CEO do departamento de água e energia, a demanda foi quatro vezes maior que o normal por 15 horas, o que reduziu a pressão da água. Segundo a NBC News, o governador da Califórnia, Gavin Newsom, anunciou que solicitou uma investigação independente para apurar a perda de pressão nos hidrantes e a suposta indisponibilidade de água no reservatório de Santa Ynez durante o combate aos incêndios florestais.

O presidente eleito Donald Trump responsabilizou Newsom pelos incêndios florestais e fez críticas que especialistas classificaram como falsas ou enganosas, segundo informações da NBC News. Em resposta, governador convidou Donald Trump para visitar as áreas afetadas pelos incêndios na Califórnia. Newson também pediu união para ajudar as vítimas e o combate à desinformação sobre o desastre.