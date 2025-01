Vídeo em avião não tem relação com surto de HMPV na China

Do UOL, no Rio

Um vídeo gravado dentro de um avião que voava do Reino Unido ao Egito e mostra uma equipe com EPIs fazendo inspeção na aeronave é compartilhado para alegar falsamente que tem relação com o surto de HPMV na China.

A gravação foi feita em Veneza, na Itália, onde o avião precisou fazer um desvio de rota porque passageiros estavam passando mal por suspeita de intoxicação. Eles foram atendidos no local, e nenhum contaminante foi encontrado.

O que diz o post

Um vídeo que mostra uma equipe com EPIs (Equipamento de Proteção Individual) dentro de um avião. O conteúdo é compartilhado com a legenda "novo vírus chinês já causa pânico e medo de se espalhar pelo mundo".

Por que é falso

Vídeo não tem relação com o surto de doença respiratória na China. A filmagem foi publicada nas redes sociais no dia 23 de dezembro de 2024 pelo fotógrafo Nicky Johnston (aqui e aqui). No X, ele reclamou de atraso no voo por "gases" no avião e marcou a companhia aérea British Airways. Ao UOL Confere, o fotógrafo disse que o vídeo "não tem nada a ver com a China", e que foi gravado em um voo do aeroporto de London Gatwick para Sharm el-Sheikh, no Egito. Segundo o passageiro, houve um vazamento de gás dos motores da aeronave para dentro do avião, passageiros desceram e o voo foi desviado para Veneza.

Companhia aérea diz que houve emergência médica. A British Airways afirma que a aeronave precisou descer em Veneza porque houve uma emergência médica com passageiros. Segundo a empresa, a situação mostrada no vídeo com equipes vestidas em EPI vasculhando a aeronave foi uma medida de proteção tomada pelas autoridades locais quando o avião pousou.

Suspeita de intoxicação. Segundo a imprensa italiana (aqui e aqui), a emergência aconteceu porque quatro pessoas tiveram sintomas neurológicos leves. Bombeiros inspecionaram a aeronave e não encontraram contaminantes ambientais. As pessoas foram atendidas por equipes médicas no aeroporto de Veneza e recusaram transporte para hospital para exames adicionais.

OMS diz que aumento de casos não é incomum. Segundo a organização, o aumento de casos na China é esperado para esta época do ano, que é inverno no país. Autoridades chinesas afirmam que a taxa de ocupação hospitalar atual é inferior à do mesmo período do ano passado e que não houve declarações ou respostas de emergência.

O HMPV (Metapneumovírus humano) é um vírus respiratório. A infecção causa sintomas relativamente leves, como tosse, febre, congestão nasal e respiração ofegante (aqui e aqui). A transmissão acontece por contato pessoal ou por contato com superfície contaminada.

Viralização. No Instagram, um vídeo com o conteúdo desinformativo registrava mais de 11,5 milhões de visualizações, 131.325 curtidas e 146 mil compartilhamentos.

Este conteúdo também foi verificado por Aos Fatos, Lupa e Reuters.

