CNN não noticiou lockdown e mortes na China por HMPV

É falso que a CNN tenha noticiado que regiões da China estejam adotando lockdown após a morte de 19 pessoas por causa do surto de HMPV (Metapneumovírus Humano).

Não há registro dessa notícia nem no site da CNN internacional, nem da emissora brasileira.

O que diz o post

Uma publicação é compartilhada com o seguinte texto: "CNN acaba de confirmar que a China está enfrentando um novo surto de vírus com o Metapneumovírus Humano (HMPV) se espalhando rapidamente, causando sintomas semelhantes aos da gripe e da COVID-19. Algumas regiões já começaram a ter protocolo de lockdown após 19 pessoas morrerem".

Por que é falso

Não há registro de que a emissora tenha noticiado isso. Em uma busca nos sites da CNN dos EUA (aqui) e da CNN Brasil (aqui) não é possível localizar a suposta notícia de adoção de lockdown em regiões da China ou mortes pelo vírus.

OMS diz que aumento de casos não é incomum. Segundo a organização, o aumento de casos na China é esperado para esta época do ano, que é inverno no país. Autoridades chinesas afirmam que a taxa de ocupação hospitalar atual é inferior à do mesmo período do ano passado e que não houve declarações ou respostas de emergência.

O HMPV (Metapneumovírus humano) é um vírus respiratório. A infecção causa sintomas relativamente leves, como tosse, febre, congestão nasal e respiração ofegante (aqui e aqui). A transmissão acontece por contato pessoal ou por contato com superfície contaminada.

Sem notícias em jornais. Não foi possível encontrar nenhum registro em veículo jornalístico que corroborasse a afirmação do post desinformativo de que houve 19 mortes por causa do vírus.

Viralização. No Threads, um post com o conteúdo desinformativo registrava mais de 1.000 curtidas e mais de 1.000 compartilhamentos.

Este conteúdo também foi verificado por Reuters e Estadão Verifica.

