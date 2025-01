EUA atingem petróleo russo com as sanções mais duras até o momento

Por Timothy Gardner e Daphne Psaledakis e Nidhi Verma e Dmitry Zhdannikov

WASHINGTON/NOVA DÉLHI/LONDRES (Reuters) - O governo do presidente dos EUA, Joe Biden, impôs seu mais amplo pacote de sanções até agora visando as receitas de petróleo e gás da Rússia nesta sexta-feira, em um esforço para dar a Kiev e à nova equipe de Donald Trump uma vantagem para chegar a um acordo de paz na Ucrânia.

A medida tem como objetivo reduzir as receitas do petróleo utilizadas pela Rússia em uma guerra que matou ou feriu dezenas de milhares de pessoas e reduziu cidades a escombros desde que Moscou invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, disse em uma postagem no X que as medidas anunciadas na sexta-feira "darão um golpe significativo" em Moscou. "Quanto menos receita a Rússia obtiver com o petróleo... mais cedo a paz será restaurada", acrescentou Zelenskiy.

Daleep Singh, um dos principais conselheiros econômicos e de segurança nacional da Casa Branca, disse em um comunicado que as medidas eram as "sanções mais significativas já impostas ao setor de energia da Rússia, de longe a maior fonte de receita para a guerra do (presidente Vladimir) Putin".

O Tesouro dos EUA disse que impôs sanções à Gazprom Neft e à Surgutneftegas, que exploram, produzem e vendem petróleo, bem como a 183 embarcações que transportaram petróleo russo, muitas das quais fazem parte da chamada "frota sombra" de navios-tanque antigos operados por empresas não ocidentais.

As sanções também incluem redes que comercializam o petróleo.

Muitos desses navios-tanque foram usados para transportar petróleo para a Índia e a China, já que um teto de preço imposto pelos países do Grupo dos Sete em 2022 transferiu grande parte do comércio de petróleo russo da Europa para a Ásia. Alguns petroleiros transportaram petróleo russo e iraniano.

O Tesouro também rescindiu uma cláusula que isentava a intermediação de pagamentos de energia das sanções impostas aos bancos russos.

A lógica das sanções "é atingir todos os estágios da cadeia de produção e distribuição do petróleo russo", disse a autoridade. Elas devem custar à Rússia bilhões de dólares por mês se forem suficientemente aplicadas, disse outra autoridade dos EUA a repórteres em uma ligação telefônica.

As sanções têm como alvo produtores de petróleo, navios-tanque, intermediários, comerciantes e portos.

"Não há uma etapa da cadeia de produção e distribuição que não tenha sido atingida, o que nos dá mais confiança de que a ação será ainda mais cara para a Rússia", disse a autoridade.

As medidas permitem um período até 12 de março para que as entidades sancionadas concluam as transações relacionadas ao setor. Ainda assim, fontes do comércio de petróleo russo e do refino indiano disseram que as sanções causarão graves interrupções nas exportações de petróleo russo para seus principais compradores, Índia e China.

A Gazprom Neft disse que as sanções são injustificadas e ilegítimas e que continuará operando.

Os preços globais do petróleo subiram mais de 3% antes do anúncio do Tesouro, com o petróleo Brent se aproximando de 80 dólares por barril, à medida que um documento que mapeava as sanções circulava entre os comerciantes da Europa e da Ásia.

As sanções fazem parte de um esforço mais amplo, já que o governo Biden forneceu à Ucrânia cerca de 64 bilhões de dólares em ajuda militar desde a invasão. Isso inclui 500 milhões de dólares esta semana para mísseis de defesa aérea, munições ar-terra e equipamentos de apoio para caças.

A medida de sexta-feira seguiu as sanções dos EUA em novembro contra bancos, incluindo o Gazprombank, o maior canal da Rússia para o negócio global de energia, e no início do ano passado contra dezenas de navios-tanque que transportavam petróleo russo.

O governo Biden acredita que as sanções de novembro ajudaram a levar o rublo russo ao seu nível mais fraco desde o início da invasão e levaram o banco central russo a aumentar sua taxa de juros para um nível recorde de mais de 20%.

"Esperamos que nosso direcionamento direto para o setor de energia agrave essas pressões sobre a economia russa, que já elevaram a inflação para quase 10% e reforçam uma perspectiva econômica sombria para 2025 e além", disse uma das autoridades.

TRUMP

Uma das autoridades de Biden disse que dependia "inteiramente" do presidente eleito Trump, que assume o cargo em 20 de janeiro, sobre quando e em que termos ele poderia suspender quaisquer sanções impostas durante a era Biden.

Mas qualquer administração que deseje reverter as novas sanções terá que notificar o Congresso e dar a ele a capacidade de fazer um voto de desaprovação, disse a autoridade, acrescentando que vários membros republicanos do Congresso pediram ao presidente cessante que impusesse as sanções de sexta-feira.

A ajuda militar e as sanções petrolíferas "proporcionam ao próximo governo um impulso considerável à sua influência e à Ucrânia na intermediação de uma paz justa e duradoura", disse uma das autoridades.

O retorno de Trump, um republicano, à Casa Branca despertou a esperança de uma resolução diplomática para acabar com a invasão de Moscou, mas também temores em Kiev de que uma paz rápida poderia ter um preço alto para a Ucrânia.

Os assessores de Trump apresentaram propostas que efetivamente cederiam grandes partes da Ucrânia à Rússia em um futuro próximo.

A equipe de transição de Trump não respondeu imediatamente a um pedido de comentário sobre as novas sanções.

(Reportagem de Timothy Gardner e Daphne Psaledakis, reportagem adicional de Nidhi Verma em Nova Délhi, Dmitry Zhdannikov em Londres, Trevor Hunnicut em Washington e Yuliia Dysa em Gdansk)