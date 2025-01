Escova 5 em 1 promete secar, modelar e dar volume ao cabelo por R$ 90

Na correria da rotina, ter uma escova multifuncional ajuda a cuidar dos cabelos e dar forma a diferentes penteados de maneira prática. Pensando nisso, o Guia de Compras UOL encontrou um modelo que promete secar, modelar e dar volume aos fios, com desconto de 55%, custando R$ 89,99 na Shopee.

De acordo com o fabricante, esta escova é ideal para usar em diferentes estações e adequada para todos os tipos de cabelo. No entanto, um dos consumidores afirmou que não percebeu o efeito desejado em um cabelo mais grosso e volumoso. Confira mais detalhes sobre a escova e as opiniões de quem comprou:

O que diz o fabricante sobre a escova?

5 em 1: dois enroladores de cabelo, secador, escova e pente quente;

Com revestimento cerâmico para evitar frizz e eletricidade estática;

É portátil, fácil de transportar e manusear;

Potência de 1.000W e voltagem de 110V;

Controle de temperatura em três velocidades;

Escova com modelador que envolve o cabelo ao usar apenas o ar;

Promete não pesar durante o uso, evitando dores nos braços e pulsos;

Com alisador de ar quente, que apresenta tecnologia avançada de íons negativos.

O que diz quem comprou?

A escova multifuncional tem 4,7 mil avaliações, com nota média de 4,2 estrelas (máximo de cinco). Os consumidores elogiaram a qualidade, custo-benefício e ótimo funcionamento do produto.

Muito bom, não deixei muito tempo na temperatura máxima, mas esquenta bastante. Gostei de todos os tipos de utensílios para modelar o cabelo e vai atender todas minhas expectativas. Lavinia Souza

Chegou antes da data prevista, o material parece frágil mas nada que cuidado não resolva. O secador não é tão potente assim então é realmente pra modelar suave, pra fazer um acabamento no cabelo. O secador não é muito forte para secar os fios tipo no salão de beleza, é pra dar uma arrumada simples em casa, estejam cientes disso ao comprar. Mas, mesmo assim, valeu super a pena, funciona direitinho. Os bicos encaixam na base que liga na tomada, essa tomada tem fio mediano. Tallita Senna

O produto chegou muito rápido, fiz o pedido e chegou no dia seguinte. Veio bem embalado e funcionando perfeitamente. A escova veio na cor que eu pedi para o vendedor no momento da compra e fiquei super feliz, estou muito satisfeita com minha compra e recomendo. Ele tem uma boa potência e esquenta bem, vai ser muito útil pra mim. Podem comprar sem medo. Renata Carneiro

O produto é ótimo, funciona perfeitamente, mas o modelador para cabelos muito lisos pode não funcionar muito bem. Recomendo usar um fixador que fica bom. Esquenta bem e é fácil de usar. Nicolly

Pontos de atenção

Outros consumidores criticaram a qualidade do produto, a baixa eficiência da escova ao envolver o cabelo e a dificuldade do aparelho em formar cachos.

Pelo valor até que valeu, porém achei o produto com uma qualidade mais ou menos. A escova é super leve, mas muito barulhenta. Não tem uma potência grande, se o cabelo for volumoso ou grosso não irá mostrar muito resultado. Enfim, valeu a pena pelo valor mesmo. Aline Santos

Chegou super rápido, com todos os acessórios, e o vendedor enviou rapidamente. A função de secar funciona bem para quem tem cabelo liso ou ondulado, mas as partes de enrolar não cumprem o prometido, não modelam. O aparelho basicamente seca e, com a escova, é possível dar uma leve modelada. Pelo preço, ainda vale a pena. Adriany Wallent

Produto bom pelo preço. Testei todos os bocais, eles funcionam bem, menos o de formar cachos, que foi uma decepção pra mim porque comprei pensando nele. Para formar o cacho, você precisa segurar o cabelo na escova, pois ela não puxa o cabelo como mostram. Potência e temperatura boas. Anônimo

Chegou rápido, mas achei enganador. A voltagem da escova é 110v e, no anúncio, diz que é bivolt. Comprei um transformador e verei se vai funcionar com tranquilidade. Luanne Leal

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.