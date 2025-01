Dorme coberto até no calor? Veja o significado, segundo a psicologia

Apesar de algumas pessoas amarem o frio para ficar embaixo das cobertas, há quem precise se cobrir até nos dias mais quentes. A explicação para isso, de acordo com pesquisadores, é que o hábito relaxa.

Alguns cientistas acreditam que a estimulação por pressão (como a causada por um cobertor) aumenta a ativação parassimpática do sistema nervoso autônomo, aquela que nos relaxa, e ao mesmo tempo reduz a ativação simpática, que nos torna prontos para reagir (fugir ou lutar). Isso significa que quem gosta de dormir coberto pode se sentir mais calmo e tranquilo ao fazer isso.

Um estudo do Departamento de Anestesiologia da Universidade da Califórnia (EUA) publicado em 2021 ressalta que a pressão generalizada fornecida por um cobertor ponderado também reduz a dor crônica, e que uma pressão mais profunda é percebida como agradável e calmante e pode melhorar o sono.

Cobertores pesados também podem ajudar adultos com outras questões de saúde mental, como ansiedade e depressão, apontou um estudo da Universidade de Flinders e Universidade de Adelaide, ambas na Austrália, publicado no periódico American Journal of Occupational Therapy.

O benefício, no entanto, não é garantido com crianças, que obtiveram resultados mistos — há casos positivos e negativos — na avaliação dos cientistas.

É bom ressaltar que não existem quaisquer evidências científicas sobre outros benefícios citados em conteúdos encontrados na internet, como para TDAH (Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade) e autismo. No entanto, observa-se que quem tem essas condições pode preferir o uso do cobertor para se sentir melhor.

Outros motivos para se cobrir

Esse costume, mesmo em dias quentes, pode estar associado ainda a esses fatores:

Psicológicos: algumas pessoas têm uma sensação de segurança e conforto ao estarem cobertas, o que pode estar ligado a sentimentos de proteção.

Hábitos da infância: muitas vezes, esse comportamento é adquirido na infância e pode ser mantido ao longo da vida como uma rotina reconfortante, de apego.

Proteção e bloqueio: cobrir-se pode evitar picadas de insetos e o medo de algo relacionado ao escuro. Além disso, um cobertor pode ajudar a bloquear a luz e os sons, criando um ambiente mais agradável e tranquilo, propício ao sono.

Só é importante ter cuidado nos seguintes casos:

Bebês, crianças pequenas e idosos podem ficar com movimentos muito restritos sob o cobertor;

Em crianças ou adultos com autismo ou dificuldades cognitivas, o ideal é que qualquer cobertor usado seja fácil de ser removido pelo próprio usuário. Assim, evita-se que um acessório cujo propósito seria aliviar a ansiedade possa aumentá-la.

Pessoas com problemas respiratórios (principalmente a apneia obstrutiva do sono) ou circulatórios também são contraindicadas a usar esse produto.

Fora esses cuidados, o cobertor tem sido usado em terapias ocupacionais e há relatos de sua eficácia para ansiedade.

"Os cobertores existem em vários modelos, mas até agora não há recomendações padrão, incluindo o tipo, peso, frequência de uso ou duração. A adoção deve ser explorada com mais detalhes na prática", concluiu Suzanne Dawson, pesquisadora e autora principal do estudo australiano citado.

*Com informações de reportagens publicadas em 08/08/2023 e 30/10/2024