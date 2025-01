Dias antes de posse, Trump evita prisão e ser unido em caso de suborno

Por Luc Cohen e Jack Queen

NOVA YORK (Reuters) - O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, não será preso nem terá qualquer outra punição por ter sido considerado culpado em um processo sobre o pagamento secreto a uma atriz pornô, decidiu o juiz do caso nesta sexta-feira, mas disse que a posse dele no cargo não apagaria o veredicto da ficha permanente de Trump.

A sentença do juiz Juan Merchan que determinou exoneração incondicional a Trump, de 78 anos, encerra um caso que foi por muito tempo uma sombra sobre sua bem-sucedida campanha para retornar à Casa Branca.

Trump será o primeiro presidente a assumir o cargo com uma condenação criminal no currículo.

Merchan afirmou que estava poupando Trump de prisão, multa ou liberdade condicional porque a Constituição norte-americana protege presidentes contra acusações criminais. Eles afirmou, contudo, que tais proteções “não reduzem a seriedade de um crime ou justificam o seu cometimento, de forma alguma”.

“A considerável e realmente extraordinária proteção legal ao cargo de chefe do Executivo é um fator que se sobrepõe a todos os outros”, afirmou Merchan. “Apesar da grande abrangência dessa proteção, um poder que ela não possui é o de apagar veredictos do júri.”

Trump se declarou inocente e prometeu recorrer do veredicto. Participando com seu advogado por meio de telas espalhadas pela corte, com duas bandeiras dos EUA ao fundo, Trump chamou o processo de uma tentativa fracassada de prejudicar a sua campanha.

“Esta foi uma experiência muito terrível”, afirmou Trump antes da sentença, usando uma gravata vermelha com listras brancas. “Sou totalmente inocente, não fiz nada de errado.”

Trump não prestou depoimento durante o julgamento que durou seis semanas e foi realizado no ano passado, e repetidamente criticou Merchan e o procurador-distrital de Manhattan, Alvin Bragg, que o acusou.

Agora que foi sentenciado, Trump está livre para recorrer da condenação, um processo que poderá levar anos e ocorrer enquanto estiver exercendo seu mandato de quatro anos como presidente.

“Agora que acabou, vamos recorrer dessa farsa”, escreveu Trump em uma publicação na mídia social após a audiência nesta sexta-feira.

Trump tentou evitar ser obrigado a comparecer perante um juiz estadual perto de sua posse. A Suprema Corte dos EUA, contudo, rejeitou na quinta-feira seu pedido para impedir a audiência.

Merchan encerrou a audiência de meia hora dizendo: “Senhor, desejo-lhe boa sorte ao assumir o seu segundo mandato”.

O promotor distrital Bragg, um democrata, acusou Trump, um republicano, em março de 2023, de 34 acusações de falsificação de registros comerciais para encobrir o pagamento de 130.000 dólares feito por seu ex-advogado Michael Cohen à estrela de filmes adultos Stormy Daniels pelo silêncio dela antes da eleição de 2016 sobre um encontro sexual que ela disse ter tido com Trump, que negou tal encontro.

Trump derrotou a democrata Hillary Clinton naquela eleição.

O júri de Manhattan considerou Trump culpado de todas as 34 acusações em 30 de maio do ano passado. Promotores disseram que, apesar da natureza vulgar das acusações, o ato de Trump tentou corromper a eleição de 2016.

Críticos do empresário que virou político citaram as acusações e outros problemas legais que ele enfrentava para embasar seus argumentos de que o republicano não estava à altura do cargo.

Mas Trump inverteu o roteiro. Ele argumentou que o processo se tratava de uma tentativa dos oponentes de usar o sistema de Justiça contra ele e prejudicar assim sua campanha pela reeleição. O político frequentemente atacava promotores e testemunhas. Merchan chegou a multá-lo em 10.000 dólares por violar uma confidencialidade.

O caso do suborno é visto como menos grave do que outros três processos criminais que Trump enfrentava, nos quais ele foi acusado de tentar reverter sua derrota na eleição de 2020 e manter documentos secretos depois de deixar a Casa Branca. O republicano se declarou inocente em todos os processos.

(Reportagem de Luc Cohen e Jack Queen em Nova York)