Com ventos mais fracos, bombeiros obtêm progresso no combate a chamas nos EUA

Os bombeiros finalmente começaram a controlar dois grandes incêndios florestais a leste e a oeste de Los Angeles nesta sexta-feira, depois que os ventos que alimentaram as chamas finalmente ficaram mais amenos.

Seis incêndios simultâneos devastaram bairros do Condado de Los Angeles desde terça-feira, mataram pelo menos dez pessoas e destruíram quase 10 mil estruturas. Espera-se que esses números cresçam.

Com milhares de habitantes subitamente desabrigados e a fumaça obrigando autoridades dos Estados Unidos a declararem emergência de Saúde pública, bombeiros afirmaram que progrediram na contenção do incêndio de Palisades, no oeste da cidade, e Eaton, nas colinas do leste.

Após queimar fora de controle por dias, a despeito dos esforços de centenas de bombeiros atacando as chamas pelo ar e pelo solo, o incêndio Palisades está 8% contido. O de Eaton, 3%. O departamento de incêndios da Califórnia, Cal Fire, afirmou que ambos não tinham contenção alguma até esta sexta-feira.

Somados, eles já consumiram mais de 13 mil hectares, ou 137 km quadrados, uma área correspondente a duas vezes e meia a de Manhattan.

"Estamos fazendo tudo o que podemos para controlar a situação, e tivemos sucessos", disse a prefeita de Los Angeles, Karen Bass, em coletiva de imprensa. "Sabemos que os ventos possivelmente aumentarão de força no início da próxima semana. É preparar Los Angeles, fazer tudo o que pudermos para salvar vidas. Esse é o nosso trabalho número 1."

As condições na região de Los Angeles melhorarão durante o fim de semana, com os ventos diminuindo para cerca de 32 quilômetros por hora, de acordo com o Serviço Meteorológico Nacional dos EUA.

"Não está tão feio, então isso deve ajudar os bombeiros", disse a meteorologista Allison Santorelli, acrescentando que as condições ainda são críticas, com baixa umidade e vegetação seca. Ela afirmou que mais ao sul, em San Diego, os ventos aumentarão, criando condições perigosas para o fim de semana.

"Sem palavras"

Palmeiras ficam na linha de fogo durante incêndios florestais na vizinhança de Palisades, em Los Angeles Imagem: REUTERS/Ringo Chiu

Os moradores de Pacific Palisades que se aventuraram a voltar para os seus bairros ficaram chocados ao encontrar chaminés de tijolos se erguendo sobre resíduos carbonizados e veículos queimados. Uma fumaça acre pairava no ar.

"Não sei nem descrever", disse a psiquiatra Kelly Foster, de 44 anos, enquanto vasculhava os escombros onde ficava sua casa. "Não tenho palavras."

Autoridades impuseram um toque de recolher em regiões de retirada obrigatória para os incêndios de Palisades e Eaton, com o objetivo de evitar saques. Membros da Guarda Nacional da Califórnia começaram a chegar para liberar bombeiros e policiais.

Na manhã desta sexta-feira, centenas de pessoas foram a um estacionamento perto do estádio Rose Bowl, em Pasadena, para doar roupas, fraldas e água mineral.

Denise Doss, de 63 anos, afirmou que autoridades a impediram de verificar o estado de sua casa, localizada perto de Altadena e que ela divide com seu pai de 86 anos. A justificativa foi a ocorrência de brasas ali por perto, além do risco de haver tubulações de gás potencialmente rompidas.

Outro morador de Altadena que foi atrás de suprimentos, Everett Wilson, de 78 anos, contou que sua casa escapou das chamas, mas que está preocupado com saques: "Eu só não quero que alguém leve as minhas coisas".

Falsas mensagens de retirada, enviadas por um sistema de alerta automatizado, causaram ainda mais irritação nos moradores de Los Angeles. As autoridades prometeram consertar o problema.

Dezenas de milhares de casas na região também estão sem energia, e a qualidade do ar é uma grande preocupação.

As perdas catastróficas já estão pesando sobre as seguradoras, que estão se preparando para bilhões de dólares em possíveis sinistros.

A empresa privada de previsão AccuWeather estimou os danos e as perdas econômicas em 135 bilhões a 150 bilhões de dólares, pressagiando uma recuperação árdua e o aumento dos custos do seguro residencial.