Chevrolet Camaro é colocado à venda após ficar 31 anos como zero km

Um Chevrolet Camaro localizado no estado norte-americano da Carolina do Norte chamou a atenção pelo fato de ser praticamente novo. Datando de 1993, tem apenas 26 km rodados em seu hodômetro e ostenta ainda um layout interessante do Pace Car das 500 Milhas de Indianápolis daquele ano.

O que aconteceu

O Chevrolet Camaro Z28 de 1993 tem uma de suas unidades preservada praticamente como nova nos Estados Unidos. Seu motor V8 de 5,7 litros tem 275 cv de potência e um torque de 44,9 kgfm.

Com apenas 26 km rodados, o carro está sendo oferecido pela concessionária Morrison Motor Cars. O modelo ainda conta com uma decoração que remete ao Pace Car usado nas 500 Milhas de Indianápolis de 1993 - prova vencida pelo brasileiro Emerson Fittipaldi.

O estabelecimento, no entanto, não falou como o modelo foi guardado e preservado durante este período. Entretanto, até mesmo os bancos estão envelopados.

O local quer vender o modelo por cerca de US$ 40 mil - cerca de R$ 244 mil na cotação atual. Confira mais detalhes em seu anúncio.

