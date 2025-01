Chefe da Comissão Europeia não recebeu convite para posse de Trump

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, não recebeu o convite para participar na cerimônia de posse do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, informou nesta sexta-feira (10) a porta-voz da instituição.

"Não recebemos um convite e não há planos de participar" da cerimônia, disse a porta-voz, Paula Pinho, ao ser consultada sobre a representação da UE na posse.

"Estamos tentando entrar em contato com a nova administração o mais rápido possível", acrescentou.

Von der Leyen, que se recupera de uma pneumonia grave na Alemanha, anunciou há uma semana que cancelou todos os seus "compromissos externos" até meados de janeiro.

Tradicionalmente, nenhum chefe de Estado ou governo estrangeiro é convidado para a cerimônia de posse dos presidentes americanos.

No entanto, Trump decidiu convidar vários deles, incluindo o presidente chinês, Xi Jinping, que recusou o convite.

Espera-se, no entanto, que a participação da chefe do governo italiano, Giorgia Meloni, e do primeiro-ministro húngaro, Viktor Orban.

