Fogo em LA: chefe dos bombeiros alertou sobre corte de orçamento há um mês

A comandante do Corpo de Bombeiros de Los Angeles alertou que o corte de orçamento que a instituição sofreu em 2025 prejudicaria a resposta da cidade a emergências de larga escala. Los Angeles é um dos locais que sofrem com incêndios que deixaram ao menos 10 mortos na Califórnia nesta semana.

O que aconteceu

US$ 17,6 milhões (equivalente a R$ 107 milhões) foram cortados do orçamento dos bombeiros no ano fiscal 2024-2025. Desse montante, US$ 7 milhões (aproximadamente R$ 42 milhões), foram tirados de horas-extra, explicou o canal CBS News.

Corte "limitou severamente a capacidade do Departamento de se preparar, treinar para e responder a emergências de larga escala", afirmou a comandante Kristin Crowley. O aviso foi dado em 4 de dezembro, um mês e dois dias antes de o primeiro incêndio de larga escala ser registrado na cidade.

Em um memorando de julho de 2024, quando o orçamento foi aprovado, a comandante informou que 58 vagas foram eliminadas pelos cortes. Ela também explicou que os salários dos oficiais foram ajustados na ocasião.

Prefeita de Los Angeles nega que cortes tenham impactado o combate ao fogo. Ao ser questionada sobre os memorandos, Karen Bass afirmou que fundos federais foram aplicados na corporação e disse que a "tempestade de ventos sem precedentes" impactou nas dimensões da tragédia.

Incêndios na Califórnia chegam ao quarto dia

Dez pessoas morreram até a madrugada desta sexta-feira (10). Os detalhes sobre as mortes não foram fornecidos pela polícia de Los Angeles, mas o xerife Robert Luna afirmou que o número de óbitos pode crescer, já que o fogo continua a se espalhar. "Parece que uma bomba atômica atingiu essas áreas", afirmou em comunicado à imprensa.

Mais de 180 mil pessoas precisaram deixar as próprias casas. Segundo as autoridades da Califórnia, pelo menos nove mil construções foram destruídas pelos incêndios Eaton, que atinge Pasadena, e Palisades, que atinge Los Angeles. Os bombeiros não conseguiram conter o fogo do primeiro até o momento e segundo foi 6% controlado, segundo as autoridades de Los Angeles.

Novo foco de incêndio obriga retirada de moradores. O Kenneth Fire, que atinge a área de Calabasas, começou na tarde dessa quinta-feira (9) e tinha queimado 960 acres (área equivalente a mais de 450 campos de futebol) até esta manhã. Os bombeiros usam helicópteros para tentar diminuir as chamas e 35% do fogo foi contido nesta manhã, informou o Departamento Florestal e de Incêndios da Califórnia.

Falta de energia afeta 267 mil residências. Segundo a plataforma Power Outage, 100 mil das casas afetadas estão em Los Angeles.