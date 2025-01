Moraes recebe pedido de Bolsonaro para liberar viagem à posse de Trump

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) entrou com pedido, nesta sexta-feira (10), para que o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), devolva seu passaporte para que ele possa viajar aos EUA entre os dias 17 e 22 de janeiro para a cerimônia de posse de Donald Trump.

O que aconteceu

O pedido foi protocolado no fim desta tarde. O ofício é o primeiro assinado pelo criminalista Celso Vilardi, que passou a integrar a defesa de Bolsonaro nesta semana, com os outros advogados que já atuavam na defesa do ex-presidente.

A defesa diz que Bolsonaro recebeu convite formal para o evento no último dia 8. Apesar de ter sido indiciado por tentativa de golpe de Estado, os advogados afirmam que o convite representa o reconhecimento da "defesa dos valores democráticos e republicanos que unem as duas nações".

O convite citado por Bolsonaro é um email encaminhado a seu filho Eduardo. A defesa juntou ao ofício cópia da mensagem enviada em português para Eduardo Bolsonaro e encaminhada ao seu pai, na qual o comitê de posse indaga se o ex-presidente poderá participar do evento.

A posse de Trump está marcada para o dia 20 de janeiro. O republicano assume seu segundo mandato como presidente dos EUA. É o primeiro presidente condenado da história do país, após decisão proferida nesta sexta (10).

O passaporte de Bolsonaro está retido por ordem de Moraes. O ministro também determinou que o ex-presidente não se comunique com os demais investigados, como forma de preservar as investigações da Polícia Federal.

Os aludidos convites representam não apenas uma deferência pessoal ao peticionário, mas também o reconhecimento da relevância de sua atuação no âmbito internacional, especialmente no fortalecimento de laços diplomáticos e na defesa dos valores democráticos e republicanos que unem as duas nações.