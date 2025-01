Boeing doa US$1 milhão para fundo de tomada de posse de Trump

Por David Shepardson

WASHINGTON (Reuters) - A Boeing está doando 1 milhão de dólares para a posse do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, informou um porta-voz da fabricante de aeronaves norte-americana nesta quinta-feira.

Com isso, a Boeing engrossa a lista de grandes empresas dos EUA que farão doações para o evento de 20 de janeiro, que inclui General Motors, Ford, Microsoft e Meta.

A fabricante de aviões já havia doado 1 milhão de dólares para as três últimas posses presidenciais, incluindo a primeira de Trump em 2017.

A American Airlines confirmou separadamente na quinta-feira que também doou para o evento, mas se recusou a informar o valor.

Em 2016, Trump exigiu da Boeing a promessa de que o custo para substituição do Air Force One não ultrapassaria 4 bilhões de dólares e, desde então, a empresa perdeu mais de 2 bilhões de dólares no programa significativamente atrasado para entregar duas novas aeronaves presidenciais.

A Boeing também enfrenta uma supervisão cada vez mais rígida por parte da Administração Federal de Aviação dos EUA, um ano após um pedaço da fuselagem de um 737 MAX 9, da Alaska Airlines, se desprender da aeronave em pleno voo.

Sean Duffy, nomeado por Trump para chefiar o Departamento de Transportes dos EUA, disse à Reuters no mês passado que quer ter certeza de que "teremos aviões seguros saindo da Boeing".