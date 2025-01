Anda: entrega de fertilizantes cresce 5,8% em outubro, mas cai 0,9% no acumulado

São Paulo, 10 - A entregas de fertilizantes no acumulado do ano até outubro caíram 0,9%, para 37,874 milhões de toneladas, em comparação com 38,218 milhões no mesmo período de 2023. Somente em outubro, as entregas alcançaram 4,986 milhão de toneladas, aumento de 5,8% em relação ao mesmo mês de 2023, segundo a dados da Associação Nacional para Difusão de Adubos (Anda).De acordo com a Anda, Mato Grosso continua na liderança das entregas de fertilizantes, com 20,3% do volume total, o que equivale a 7,680 milhões de toneladas. Na sequência aparecem Rio Grande do Sul (4,464 milhões de t), Paraná (4,217 milhões de t), São Paulo (4,093 milhões de t), Minas Gerais (3,765 milhões de t), Goiás (3,626 milhões de t) e Bahia (2,645 milhões de t).A produção nacional de fertilizantes intermediários encerrou o mês de outubro de 2024 com 666 mil toneladas, representando uma queda de 1% e no acumulado de janeiro a outubro de 2024, produção total de 5,993 milhões de toneladas e crescimento de 3,7% em relação ao mesmo período de 2023, quando foram produzidas 5,777 milhões de toneladas.As importações de fertilizantes intermediários alcançaram no mês de outubro de 2024 a quantidade de 4,432 milhões de toneladas, indicando um crescimento de 10,6% e no acumulado de janeiro a outubro de 2024, total importado de 33,491 milhões de toneladas e crescimento de 6% em relação ao mesmo período de 2023, quando foram importadas 31,588 milhões de toneladas.Pelo porto de Paranaguá, a principal porta de entrada dos fertilizantes, foram importadas 8,409 milhões de toneladas, indicando um crescimento de 12,5% em relação a 2023, quando foram descarregadas 7,474 milhões de toneladas e que representou 25,1% do total importado por todos os portos, segundo o Siacesp/MDIC, citado pela Anda.